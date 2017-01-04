Председатель КНР Си Цзиньпин запустил новое международное медиа OGTN на английском, французском, испанском, арабском и русском языках и объявил, что целью запуска вещания China Global Television Network станет «позитивная пропаганда».

Президент РФ подписал закон об ограничении максимально-возможной доли иностранцев и россиян с двойным гражданством в СМИ до 20% осенью 2014. В определённой мере ограничения вступили в силу с 1 января 2016 года и полностью спустя один год, в 2017 — в первый день работы китайской «позитивной пропаганды» на русском.