Alibaba Group подала в суд на двух продавцов поддельных часов Swarovski, которые торговали на площадке Taobao, принадлежащей китайскому холдингу. Это первый подобный иск за всю историю Alibaba. Компания утверждает, что это не последний иск — у неё уже есть целый список продавцов поддельной продукции, против которых они предпримут такие меры.

Агентство «Рейтер» отмечает, что иск был подан меньше, чем две недели после того, как Taobao была занесена США в чёрный список так называемых «рынков с дурной славой». В этот список попадают компании, торгующие поддельными товарами. Taobao была раньше в этом списке, но четыре года назад её исключили из него.

Alibaba утверждает, что они запустили программу «тестовых покупок» для выявления подделок. Компания приобрела продукцию у подозреваемых и с помощью представителей Swarovski подтвердила, что они действительно поддельные.

Alibaba требует возместить всего около $200 000 — сумму, судя по всему, высчитали из общего объёма конфискованных поддельных часов. «Мы хотим должным образом наказать продавцов поддельных товаров, чтобы защитить владельцев торговой марки. […] Мы обрушим на нарушителей всю силу закона, чтобы предостеречь других от подобных преступлений», — цитируется в заявлении компании Чжэн Цзюньфан, руководитель платформ в Alibaba Group.

В конце декабря компания также подала в суд на сайт, который специализировался на генерации фейковых отзывов на площадках Alibaba. Любопытно, что и в том иске сумма чисто символическая для компании такого размера — $310 000. Иными словами, цель исков — завоевать доверие покупателей к площадке и припугнуть других нарушителей.

Это полностью отличается от генеральной линии поведения, которая раньше была у основателя компании Джека Ма. Например, год назад Forbes цитировал предпринимателя, который защищал торговцев подделками: «Мир не делится на черное и белое. Просто закрыть магазины — нечестно по отношению к продавцам. Мы должны защищать их, а не только бренды. Заботиться о них, об их правах». А полгода назад он и вовсе заявил, что подделка лучше оригинала: «Проблема заключается в том, что сегодня поддельные продукты обладают лучшим качеством и ценой, чем оригинальные продукты брендов. Не поддельные товары уничтожают бренды, а новые бизнес-модели».