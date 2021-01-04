Алгоритмы модерации Facebook прикрыли пост в официальном сообществе BMW предупреждением о ложной информации, а рекламу того же поста -- предупреждением о фото с сексуальным подтекстом.

На картинке к посту -- BMW X5 и вертолет в заснеженных горах. В самом посте -- «специальные сервисные предложения для автомобилей BMW 2016 года выпуска и старше», но это предложение предваряется приветствием в духе запрещённой в России субкультуры АУЕ.

Сообщение о неверной информации, которая прошла проверку экспертами, ссылается на франкоязычную статью с портала Congo Check. Он посвящен фактчекингу новостей о республике Конго. Статья опубликована в октябре 2020 года и опровергает тревожные слухи о грядущем извержении вулкана Ньирагонго, он же «Врата в ад». Это один из самых больших и активных в мире и при этом один из самых малоизученных из-за войн между Конго, Руандой и Угандой вулканов. Заснеженных вершин вокруг него нет, почему алгоритмы Фейсбука связали с ним рекламу BMW -- пока неясно.