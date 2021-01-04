Два бывших и один действующий сотрудник Центра спецназначения по обеспечению безопасности движения (ЦСН БДД) МВД рассказали Русской службе BBC, что их три года заставляли выкладывать маршруты первых лиц в чат в WhatsApp. За отказ лишали премий и карьерных перспектив.

ЦСН БДД отвечает за сопровождение кортежей президента России, лидеров иностранных государств, главы ФСБ и других чиновников высокого уровня.

В 2016 году Центр возглавил Анатолий Макаренков. Он приказал командирам восьми взводов спецбатальона создать по чату в WhatsApp и отправлять туда «информацию из кодовой таблицы о своем местонахождение и передвижении высших лиц государства». Убедительно для подчиненных мотивировать требование он не смог, ссылаясь на борьбу с коррупцией и за дисциплину.

По закону такая информация должна передаваться только по спецсвязи и быть доступной только ФСО и дежурному спецбатальона.

Эти чаты с ежедневно обновляемыми данными о маршрутах первых лиц существуют уже три года. По словам сотрудников спецбатальона, в них числится более 200 человек. В таблицах в чатах есть позывные объектов госохраны, номера их машин, время проезда кортежа, пункты назначения и фамилии инспекторов в экипажах сопровождения.

В Генпрокуратуру на эту инициативу пожаловался бывший сотрудник Центра Василий Ветитнев. Он считает, что его руководство нарушило закон о государственной тайне, а ситуация подлежит разбирательству. Из комментария Ветитнева для BBC следует, что его вынудили уволиться за нежелание следовать требованиям о передаче данных.

Сейчас майор судится в Мосгорсуде с МВД — в конце сентября его временно отстранили от службы, а через два месяца, в декабре, — уволили. На сайте Мосгорсуда карточки дела нет — в связи с секретностью предмета спора. Ветитнева отстранили под предлогом нарушений при работе с секретными сведениями — после того как начальник Центра Ермаков приказал ему вывернуть карманы и обнаружил у него бумажку с кодовой таблицей с расшифровкой сообщений о маршрутах. Ветитнев считает приказ незаконным, так как эти таблицы ему выдало начальство, он их никому не передавал. Да и вообще никто не распоряжался о том, что эти кодировки маршрутов следует выучить наизусть и уничтожить. В иске он упирает на то, что таблицы используют все инспекторы спецбатальона при сопровождении кортежей первых лиц — это необходимая часть их работы, при передвижении на большой скорости тяжело вспомнить все коды маршрутов. А ошибка с расшифровкой кода (например, перепутать поворот направо и налево) чревата угрозой для безопасности первых лиц. Он представил Би-би-си и пленку разговора с Макаренковым, где при обсуждении увольнения затронул тему приказа передавать данные в мессенджере. Судя по записи, замначальника ЦСН БДД осведомлен о существовании подобных чатов, но отрицает, что давал приказ собирать данные о кортежах.

На следующий день после публикации BBC, первого января 2021 года, Путин уволил главу московского ГИБДД.