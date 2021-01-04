Два бывших и один действующий сотрудник Центра спецназначения по обеспечению безопасности движения (ЦСН БДД) МВД рассказали Русской службе BBC, что их три года заставляли выкладывать маршруты первых лиц в чат в WhatsApp. За отказ лишали премий и карьерных перспектив.
ЦСН БДД отвечает за сопровождение кортежей президента России, лидеров иностранных государств, главы ФСБ и других чиновников высокого уровня.
В 2016 году Центр возглавил Анатолий Макаренков. Он приказал командирам восьми взводов спецбатальона создать по чату в WhatsApp и отправлять туда «информацию из кодовой таблицы о своем местонахождение и передвижении высших лиц государства». Убедительно для подчиненных мотивировать требование он не смог, ссылаясь на борьбу с коррупцией и за дисциплину.
По закону такая информация должна передаваться только по спецсвязи и быть доступной только ФСО и дежурному спецбатальона.
Эти чаты с ежедневно обновляемыми данными о маршрутах первых лиц существуют уже три года. По словам сотрудников спецбатальона, в них числится более 200 человек.
В таблицах в чатах есть позывные объектов госохраны, номера их машин, время проезда кортежа, пункты назначения и фамилии инспекторов в экипажах сопровождения.
В Генпрокуратуру на эту инициативу пожаловался бывший сотрудник Центра Василий Ветитнев. Он считает, что его руководство нарушило закон о государственной тайне, а ситуация подлежит разбирательству. Из комментария Ветитнева для BBC следует, что его вынудили уволиться за нежелание следовать требованиям о передаче данных.
Сейчас майор судится в Мосгорсуде с МВД — в конце сентября его временно отстранили от службы, а через два месяца, в декабре, — уволили. На сайте Мосгорсуда карточки дела нет — в связи с секретностью предмета спора.
Ветитнева отстранили под предлогом нарушений при работе с секретными сведениями — после того как начальник Центра Ермаков приказал ему вывернуть карманы и обнаружил у него бумажку с кодовой таблицей с расшифровкой сообщений о маршрутах.
Ветитнев считает приказ незаконным, так как эти таблицы ему выдало начальство, он их никому не передавал. Да и вообще никто не распоряжался о том, что эти кодировки маршрутов следует выучить наизусть и уничтожить.
В иске он упирает на то, что таблицы используют все инспекторы спецбатальона при сопровождении кортежей первых лиц — это необходимая часть их работы, при передвижении на большой скорости тяжело вспомнить все коды маршрутов. А ошибка с расшифровкой кода (например, перепутать поворот направо и налево) чревата угрозой для безопасности первых лиц.
Он представил Би-би-си и пленку разговора с Макаренковым, где при обсуждении увольнения затронул тему приказа передавать данные в мессенджере. Судя по записи, замначальника ЦСН БДД осведомлен о существовании подобных чатов, но отрицает, что давал приказ собирать данные о кортежах.
На следующий день после публикации BBC, первого января 2021 года, Путин уволил главу московского ГИБДД.
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200 человек ? Это уже не секреты
Как-то слишком приурочено к фальшивкам Навальнера о «перемещениях».
Все чинуши используют ватсапп в служебных целях, это секрет полишинеля. Почему гаишникам нельзя? Может им ещё взятки нельзя брать? Пьяным за руль? Да ну, бред какой-то.
Глупо отрицать эту историю с вотсапом, и даже навальнят не надо тут вспоминать.
Просто достаточно вспомнить гугл доксовые таблички с ковидными больными.
Поэтому я хоть и считаю, что Навальнера не травили, но звонок дятлу был реальный. И в востапе ФСО переписывались.
На одном небольшом шоссе, где ездят наши главные мигалки, все сотрудники ГИБДД уже лет 10 не пользуются рациями. Все команды, синхронизация перекрытий, предупреждения и передача кортежей по цепочке — все решается при помощи сотовых телефонов. Кнопочных. Тех, что по 1000 рублей за штуку продаются. SMS между ними ходят, Вотсап — нет.
«но звонок дятлу был реальный»
Да-да. Посторонний неизвестный звонит ФСБшнику, представляется, как сотрудник не связанного с ФСБ ведомства, тот ему по открытой линии 40 минут рассказывает детали секретного дела.
Неудивительно, что ты веришь в биткоин и прочие тому подобные штуки.
Такая же нелепая фальшивка — про «контроль перемещений химиков». И отравление боевым ОВ, с названием из британского сериала, от которого ещё никто не умирал.
Поразительно другое — что наши граждане миллионами тупо верят этому, вообще не включая верхний ганглий, потому что вот же на видео сказали. В общем, они этого заслуживают.
А поскольку лох должен страдать, это такой закон нашей Вселенной, нас, похоже, ждут годы страданий.
Ну там даже не про ГИБДД вроде, а про ФСО или про управляемый ФСО какой-то спецотряд ГИБДД.
Про чаты в вацапе можно поверить, но суть моего камента выше не про это, а про узкотематический вброс, выглядящий очень уж похоже на срежиссированный и согласованный с навальнерами вброс.
Про использование чиновниками, в том числе секретных министерств, западных технологий наподобие Гугл-докс, Джимейла и Гугл-диска — давно известно.
Часто они используют Джимейл, «чтоб начальство не читало».
Навального, безусловно, поддерживают западные спецслужбы, как Тихановскую, Гуайдо, Валенсу, Гавела, Дубчека, Ленина и тд и тп.
Ну а как еще? Как ему еще к власти прийти, через путинские выборы что ли?
Конечно, информацию для расследований он получает в том числе и оттуда и вся история с отравлением, мягко говоря, намного сложнее, чем выглядит в сми. Отравить его, скорее всего хотели какие-нибудь фигуранты расследований, а фсб-шники могли летать, чтобы этого не допустить.
Но важно не это, не у кого он берет деньги или чьими ресурсами пользуется, это как раз средство, которое оправдано целью, как у Ленина.
Мне кажется, это настолько очевидно, что уже скоро в программе соловьев-ту скажут.
Ашманов, я не верю, что Навальнера травили, но вполне допускаю, что дозвонились реально чуваку, который там работал.
Как бы я верю, что они по телефону такое растрандят. И в гмейле напишут. И в Вотсапе.
Да оно ежу понятно, что веришь. Я про это же.
Веришь в невозможные вещи, потому что они тебе приятны. Это верный, широкий путь в бездну глупости и лоховства.
Ещё раз: ФСБшник, под присягой, под подпиской, за одним плечом которого стоит начальство, а за другим — ССБ, внезапно рассказывает незнакомцу по открытой линии детали сверхсекретной операции?
При этом он якобы зачем-то следил за Навальным годами — но за всю беседу ни разу не узнает его козлетон безо всякого скремблера?
Ага.
Ты вообще понимаешь хоть, что все телефоны ФСБшников пишутся без исключения? И это всё он якобы рассказывал под запись, которую гарантированно будет слушать сотрудник собственной безопасности?
Там довольно неуклюжая постановка, плохой актёр, нелепый сценарий, незнание реалий, профессионального жаргона. Явно эмигранты делали — для эмигрантов же и американских СМИ. Которым аббревиатуры Кейджиби вообще достаточно для всего.
Ашманов, мне как раз это неприятно. Думаю, там просто химик эксперт, развели его.
В ФСБ работают те же люди, они точно так же косячат как и в других ведомствах.
Условно говоря, с одного телефона про дела ФСО, а в соседнем приложении шлюх в Тиндере.
На кой хрен вообще косяки прятать? Их надо показывать.
А власти почему-то с Навальнером сыграли дурака как с буком.
Очевидно же, что и там, и там надо максимально подробно всё выдавать в публичное пространство, но это не делается. Отсюда и недоверие…
Т.е. после того, как были названы фамилии тех кто летал за Навальнером, нужно было выдать и рассекретить всю инфу.
Да, следили. Да, проверяли. Да, трусы стирали.
В историю с трусами вообще никто бы не поверил, если бы не тв-цирк с «солсберийским собором». Эти два баклана в свитерах своим появлением у Симоньян с жутким косноязычием и каменными лицами превратили всех действующих службистов в клоунов. Не по факту, а в глазах многих граждан России. Самое обидное, что не играет никакой роли, кто они на самом деле. Это явное вредительство, за которое, вообще-то, надо было уволить главу госканала, на котором это интервью вышло. И теперь все кому не лень искренне считают, что да, вот такие идиоты в спецслужбах у нас и работают. Вот, можно позвонить и все тебе расскажут. И трусы постирают.