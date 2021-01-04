Короткие видео из «Инстаграма» и TikTok могут начать отображаться в результатах поиска в мобильном приложении Google. Для Google это может помочь удержать в приложении жаждущую клипов аудиторию.

В 2020 году короткие видео («Short Videos») появились в ленте персонализированного контента Google Discover в рамках мобильного приложения. В октябре того же года запустились Google’s Stories. Но эти клипы специально делаются паблишерами-партнерами Google (Forbes, USA Today, Vice etc), а Short Videos агрегируют контент из интернета. Помимо прочих источников, они используют собственный сервис клипов Google -- Tangi, индийского конкурента TikTok -- Trell, а также YouTube, который тоже в последнее время экспериментирует с коротким форматом.

В результатах поиска клипы появляются в самом низу, после ссылок, новостей, картинок, результатов из соцсетей и т. д. Клик по клипу приводит на веб-версию сервиса, даже если на телефоне установлено его приложение (это позволяет быстро вернуться в Google).

В Google подтвердили, что идёт ранняя стадия ограниченного тестирования. Пока неизвестно, как отреагируют на эту идею Instagram и TikTok