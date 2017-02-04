Истории оглушительных провалов бывают так же прекрасны, как истории успеха.

#стартапдня Karhoo — английское приложение для заказа такси, работавшее по модели, о которой таксопарки просят Яндекс.Такси. Помните, как оно начиналось когда-то? Пользователь видел, такси из какого парка его везет, цены у разных компаний существенно различались, а Яндекс действительно только оказывал информационную услугу. Это потом появился единый тариф, попытки централизованной проверки качества и прочая унификация, а когда-то ЯТ был просто набором разных таксопарков в одном приложении.

Karhoo сделал дополнительный шаг назад от изначального позиционирования Яндекса — он ещё и выбирать пользователю разрешил. «Такси, А приедет через 3 минуты и будет стоить £20, такси Б приедет через 5 минут за £18, а В через 7 минут за £15, кого зовем?» Понятно, в чем был план, на бумаге у такого подхода одни плюсы.

— Для таксопарков это не приложение, а мечта, все рады подсоединиться, даже если заказов будет мало: они получают хоть сколько-то пассажиров и только укрепляют свой бренд, никаких минусов.

— Раз таксопарков много, значит машин на линии много, значит приезжать на вызов они будут быстро — это то, что нужно пассажиру.

— В оффлайне при этом делать ничего не надо, за перевозку в явном виде отвечает таксопарк, это абсолютно прозрачно для пользователя, можно не бороться за качество самой услуги, а заниматься только программированием приложения.

Все в плюсе. На бумаге. Под бумагу Karhoo и получило какие-то безумные деньги, кто пишет $250, кто $300 миллионов финансирования.

В реальности всё пошло не так. Во-первых, Uber всё равно оказался дешевле. Не знаю, субсидировал ли Karhoo поездки и делает ли это Uber в Лондоне, но даже если считать, что битва была честной, лишний посредник (таксопарк) в любом случае удорожает поездку хотя бы своей маржой. Во-вторых, пользовательский опыт, а значит и лояльность. Лишние клики, гарантированно лишнее ожидание (ну кто ж не выберет самого дешевого из-за какой-то лишней минуты), в итоге магии оказалось меньше, а старого доброго такси — больше. В-третьих, Uberpool. В Лондоне он уже есть, а у Karhoo и по факту не было, и в теории сделать его сложнее, они меньше и пользователя, и водителя контролируют. В-четвертых, злые языки говорят, что ещё и руководство тупило и было неэффективно. Впрочем, странно было бы, если б никто такого не говорил после просаженных миллионов.

В общем, проект проработал меньше года и закрылся, деньги кончились, нечем было платить зарплату. Свои 250 вроде бы получить и проесть не успели, финансирование шло траншами и реально они сожрали «всего» 50 миллионов, когда транши остановились. Но и это тоже очень-очень-очень немало для одного города и отсутствия оффлайн-инфраструктуры.

Остатки былой роскоши купил Renault за $16 миллионов. Система сейчас не работает, пользователей не осталось, т. е. покупались только софт и остатки команды. Кажется, опять переоценили.