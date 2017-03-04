Мир очень быстро меняется. Вот, казалось бы, совсем недавно сама идея банка без отделений была крутой, неожиданной, интересной, денежной. Это же так прекрасно, когда не надо никуда идти, а «банк всегда у вас в кармане» (интересно, сколько компаний и на скольких языках использовали похожий слоган?)

С момента основания Тинькофф-банка прошло всего десять лет, Рокетбанку пять, но кого сейчас такими идеями удивишь? Да никого. Ниша сама по себе уже неинтересна, новым проектам приходится делать что-то более узкоспециализированное, не «банк без отделений», а «банк без отделений для …» — масштаб и рынок заведомо меньше, зато надежнее, основная дорога уже протоптана.

#стартапдня Zenbanx — канадско-американский «банк без отделений» для разнообразных космополитов от филиппинских нянь и индийских студентов, живущих в США, до беззаботных путешественников в обратном направлении. Приложенька, как обычно, умная, дебетовые карточки, как обычно по почте. В юридическом смысле банком сервис, конечно, не является, а использует инфраструктуру и лицензии настоящих финансовых учреждений, ровно как наш рокет. Клиенту, впрочем, это безразлично, если деньги застрахованы (а они застрахованы), то важны фичи и тарифы, а не то, как внутри устроено.

Основное отличие Zenbanx — мультивалютность и трансграничные переводы. В нем поддерживаются 9 денежных единиц, в которых можно открыть до пяти разных счетов и переводить деньги туда-сюда по выгодным кросс-курсам, а так же отправлять их через границу по низким ставкам. Тарифы на то и другое естественно лучше принятых на рынке — за аренду помещений под отделения-то платить не надо, себестоимость ниже, можно выгодой и поделиться.

Для пользователя предложение получилось законченное, может быть, не лучшее из всех возможных, но достойное. Как при этом планировалось добиться существенной выручки для самого банка остается загадкой. За основные операции тарифы низкие — в этом суть бизнеса, на них покушаться нельзя; большие деньги в приложение никто, конечно, заносить не будет, на использовании капитала тоже не заработать. Редкие доп. услуги на то и редкие …

В общем, до экзита стартап дожил. По бравурному пресс-релизу, Zenbanx купили за сто миллионов долларов — большие деньги, успех и радость всей команды. Два маленьких «но» — 3 года назад, почти на старте проекта, оценивался он даже выше, и спалили они на маркетинг и разработку 40 миллионов живых денег, а сейчас получили акции другого стартапа, до далекого IPO неликвидные совершенно.