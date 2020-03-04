В России несколько лет планируется запуск системы маркировки обуви «Честный знак» (ЧЗ). ЧЗ уже работает на шубах, вся идея системы аналогична широко обсуждавшемуся алкогольному ЕГАИС: государство хочет знать историю появившегося на полке розницы товара, чтобы исключить появление серых производств и контрабанды. При этом ещё и увеличивается собираемость налогов.

Но распространение «Честного знака» на обувь упёрлось в непредсказуемость российского пространственно-временного континуума. Ещё первого июля 2019-го РИА Новости опубликовали заметку о том, что в России началась обязательная маркировка обуви:

В статье сообщалось и о старте обязательной маркировки обуви, и о том, что запрет на продажу немаркированной обуви вступит в силу только 1-го марта 2020. То есть, маркировка обязательна, но продавать немаркированную обувь можно. Очень надеюсь, что журналистам за тексты по такой фактуре дают молоко за вредность, поскольку понять что действительно происходит — невозможно, а невозможность познания реальности часто приводит к сумасшествию.

(у меня есть предположение, что скорее всего Минпромторг не мог не отчитаться о вводе системы, но против фактических обстоятельств не попрёшь, поэтому отрапортовали о запуске, фактически его не осуществив на всю отрасль)

Наступил март 2020-го. ТАСС написал новость, что ну уж теперь-то всё, поехали — вся обувь должна быть маркирована. Об этом было постановление правительства от 5-го июля 2020-го.

Я старый больной человек. Я выглянул в окно. На дворе был март 2020-го. Я ничего не понял. После вышедшего на следующий день на ТАССе спецпроекта с Путиным, я решил, что ТАССу, очевидно, виднее, что подписало правительство 5-го июля 2020-го года. От прикосновения к будущему по спине побежали мурашки.

Эти мурашки оказались существенно крупнее тех, которые побежали по спинам торговцев обувью, которым, несмотря на все усовещания регуляторов, не передвинули срок запуска «Честного знака», хотя об этом все просили. 29-го февраля и 1-го марта, в выходные, все обувные производители, дистрибуторы и продавцы яростно допиливали свои IT-системы для маркировки обуви. 2-го марта допиливание продолжилось.

3-го марта в 16:45 на сайте правительства был опубликован документ о том, что к первому марта торопиться не надо, обязательный запуск маркировки обуви переносится на 1-е июля.

Потная взмыленная отрасль выдохнула.

Немного неразборчиво и, кажется, с матом, но выдохнула.