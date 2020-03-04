В России несколько лет планируется запуск системы маркировки обуви «Честный знак» (ЧЗ). ЧЗ уже работает на шубах, вся идея системы аналогична широко обсуждавшемуся алкогольному ЕГАИС: государство хочет знать историю появившегося на полке розницы товара, чтобы исключить появление серых производств и контрабанды. При этом ещё и увеличивается собираемость налогов.
Но распространение «Честного знака» на обувь упёрлось в непредсказуемость российского пространственно-временного континуума. Ещё первого июля 2019-го РИА Новости опубликовали заметку о том, что в России началась обязательная маркировка обуви:
В статье сообщалось и о старте обязательной маркировки обуви, и о том, что запрет на продажу немаркированной обуви вступит в силу только 1-го марта 2020. То есть, маркировка обязательна, но продавать немаркированную обувь можно. Очень надеюсь, что журналистам за тексты по такой фактуре дают молоко за вредность, поскольку понять что действительно происходит — невозможно, а невозможность познания реальности часто приводит к сумасшествию.
(у меня есть предположение, что скорее всего Минпромторг не мог не отчитаться о вводе системы, но против фактических обстоятельств не попрёшь, поэтому отрапортовали о запуске, фактически его не осуществив на всю отрасль)
Наступил март 2020-го. ТАСС написал новость, что ну уж теперь-то всё, поехали — вся обувь должна быть маркирована. Об этом было постановление правительства от 5-го июля 2020-го.
Я старый больной человек. Я выглянул в окно. На дворе был март 2020-го. Я ничего не понял. После вышедшего на следующий день на ТАССе спецпроекта с Путиным, я решил, что ТАССу, очевидно, виднее, что подписало правительство 5-го июля 2020-го года. От прикосновения к будущему по спине побежали мурашки.
Эти мурашки оказались существенно крупнее тех, которые побежали по спинам торговцев обувью, которым, несмотря на все усовещания регуляторов, не передвинули срок запуска «Честного знака», хотя об этом все просили. 29-го февраля и 1-го марта, в выходные, все обувные производители, дистрибуторы и продавцы яростно допиливали свои IT-системы для маркировки обуви. 2-го марта допиливание продолжилось.
3-го марта в 16:45 на сайте правительства был опубликован документ о том, что к первому марта торопиться не надо, обязательный запуск маркировки обуви переносится на 1-е июля.
Потная взмыленная отрасль выдохнула.
Немного неразборчиво и, кажется, с матом, но выдохнула.
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Asos тоже заставят маркировать обувь?
Россия как всегда пошла своим путем.
Чтобы эффективно взимать налоги (зачем иначе бороться с контрабандой?), необходимо сокращать долю наличных. Для этого нужно не онлайн кассы навязывать, а терминалы оплаты, снижать комиссию платежный систем до уровня европейских (а не велосипед от ЦБ РФ проталкивать с QR кодами), штрафовать если не принимают карту (типа терминал не работает).
Когда доля наличных будет ничтожна (как в Швеции), тогда можно наладить адекватное налогообложение ВСЕХ и российских производителей и импортеров, они будут в одинаковых условиях.
Сейчас же получается ситуация, когда ставят раком наиболее законопослушных (производителей, которым труднее всего от налогов прятаться), тогда как серовозы станут еще серее и тем самым получат еще больше преимуществ над российскими производителями.
Все в духе, хотели как лучше (точно не Усманову — владельцу российской маркировки, карман набить?) получилось как всегда, боролись с контрабандой, победили производителя.
Ситуация, когда единственная компания оператор маркировки и крупнейший интернет-магазин страны принадлежит одному человеку — Усманову, кажется очень тухлой с точки зрения равных конкурентных возможностей.
Усманов не только будет зарабатывать копейку на каждой паре башмаков, но и получит в свое распоряжение те 20% из принципа Парето. В торговле две главные статьи расходов, маркетинг и неликвид. На неликвиде Усманов сможет прилично сэкономить в своем алиэкспрессе (через год-два доля обуви у tmall будет приличной), ему было бы выгодно даже бесплатно маркировать, даже доплачивать, но нет, он и на этом руки погреет.
Слушайте, ну вы не можете работать мимо маркировки, в любом случае
Я не очень уверен в том, что данные по продажам продукции могут стоить существенно больше продукции
Речь, всё же, про офлайн, который сидит, например, на своей точке с проходимостью в 2000 человек в день
И чего можно будет с информацией сделать? Что там рядом надо ещё магазин открывать?
Так уже открыт.
Ламода, какая-нибудь, может пострадать, но далеко не вся торговля будет на 100% в интернете
вот каких данных, например, по продажам внутри Евросети и в Связном нет у Яндекс.Маркета? Да все есть
Но, тем не менее, Связной и Евросеть всё ещё фигачат и фигачат.
Чо вы ноете всё время?
>И чего можно будет с информацией сделать? Что там рядом надо ещё магазин открывать?
Можно будет меньше в неликвид вкладываться, который в шмотках приличные цифры составляет.
>но далеко не вся торговля будет на 100% в интернете
50% будет точно.
>вот каких данных, например, по продажам внутри Евросети и в Связном нет у Яндекс.Маркета?
У маркета есть данные по кликам, по маленьким магазинам есть еще по конверсии через метрику.
Но даже этих данных хватает, чтобы беру рос быстрее, чем растет при прочих равных.
>Чо вы ноете всё время?
С чего вы решили? В своем комменте, я обозначил явный конфликт интересов между безальтернативным маркировщиком и интернет-магазином N1 в РФ, который по штукам половину рынка контролирует уже.
Если бы я ныл, то написал бы что-то типа, этот упырь еще и с моих ботинок будет гешефт иметь, а скоро и с каждого пакета молока.
Чтобы не было явного конфликта интересов, можно было бы разрешить работу нескольким маркираторам как с ОФД сделали и запретить его бенефициару торговлей заниматься.
У крупняка товар не куплен
У крупняка товар — на реализации
Не реализован — сорян, производитель, забирай себе.
«Не пригодилось»
Это мелкие магазины вынуждены товар именно что закупать. И поэтому они вваливают маржу 100−1000%, чтоб справиться с косяками своей закупочной политики.
Но вы же сейчас не про мелкие магазины?
>У крупняка товар — на реализации
Это не так, крупняк часто закупает на свои самое популярное, чтобы точно было и по минимальной цене, на сторонних поставщиков сбрасывают те 80% из паретовских.
Даже Усмановский tmall так делает, озон и wb так делает, amazon, все так делают, кто-то открыто, кто-то нет.
>Но вы же сейчас не про мелкие магазины?
Я про всех, все встанут раком по отношению к Усманову, это нездоровая тенденция.
Вы, собственно, только подтверждаете мои слова
Самое популярное = точно продадим
Это не какая-нибудь вычурная коллекция, типа кроссовки с Гоголем и Гитлером, которые то ли возьмут, то ли нет, 10 человека про такую фигню услышат или 100 - неведомо.
Меня в этом вопросе больше всего интересует вопрос: каким такими экономическими расчетами было установлено, что генерация одного случайного числа компьютером стоит 50 копеек? И чем у нас занимается Счетная палата на пару со Следственным комитетом и ФАС ?
Биткойны отдыхают однако…
Так число-то не просто случайное, а ещё и не совпадающее с предыдущими!
Я не знаю сколько средний россиянин в год покупает обуви, думаю 3−4 пары, едва ли больше
Есть те, кто сильно больше, есть те, кто ничего, но тем не менее.
2 рубля с носа, 280 млн рублей в год.
У меня есть ощущение, что этих денег Усманов не заметит, даже если ему их под подушку положат.
>Самое популярное = точно продадим
>Это не какая-нибудь вычурная коллекция, типа кроссовки с Гоголем и Гитлером
Так надо сначала узнать, что самое популярное, а что нет!
и т. д.
Усманов будет знать это раньше всех в масштабах всей страны!
Все пытаются заполучить эти данные, только они для этого делают удобные маркетплейсы и IT инструменты типа метрики
Усманову же это обеспечило государство, он точно не хозяин Путина?
>У меня есть ощущение, что этих денег Усманов не заметит, даже если ему их под подушку положат.
Обувь это же только начало, там молочка на подходе и многое другое.
Юр, а причем тут обувь то или никто не в курсе ?
К 2025 году эта система должна охватить ВСЕ товары, роадмеп не до конца прописан, но к концу года там уже и одежда и еще что то, т.е. в итоге получим что за каждую пачку сигарет что уже есть сейчас, за каждую пару обуви (с 1 июля т.к. отложили в очередной раз), и далее за каждый коробок спичек, каждую ручку, за любой товар… со всего налог 50 копеек в пользу Честного знака
Про еду без упаковки вроде не было только, т.к. на батон хлеба штрих-код некуда ставить просто.
И даже с учетом маркировки всех товаров там случайное число нужно не такое уж большое, до сотни символов что то, то есть ни разу не биткойн вычислять… любой домашний ПК на обычном CPU нагенерит за сутки этих кодов что хватит на всю страну на века…