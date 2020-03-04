«ВКонтакте начала тестировать распознавание голосовых сообщений на русском языке и вскоре предложит для этой функции собственную технологию», сообщила компания. Сейчас доступ к ней имеют участники программы VK Testers в приложении под iOS.

Пока используется сторонняя технология расшифровки текста. В разработке собственной ВКонтакте счёл одной из главных проблем распознавание сленга, разговорного языка и заимствованной лексики. Судя по всему, решать эту и другие проблемы распознавания голосовых сообщений будут в Лаборатории искусственного интеллекта ВК и МФТИ: одна из её ключевых задач — «понимание и генерация естественного языка». На технологиях генерации языка уже работают автоматические ответы от поддержки ВК.

Ранее появилась информация, что ВК может запустить «вдохновлённый TikTok» сервис коротких видеороликов «Клипы».