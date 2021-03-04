Mail.ru Group отчиталась по финансовым результатам 2020 года и его 4 квартала. По итогам года совокупная сегментная выручка выросла на 21,2% и составила 107,4 млрд рублей (у Яндекса в два раза больше, 218 млрд, рост на 24%). Показатель EBITDA упал на 7,3% по итогам года и на 25,4% по итогам 4 квартала (у Яндекса на 2% по итогам года). Чистая прибыль MRG снизилась на 32,1% по сравнению с 2019 годом и составила 10 млрд. Чистая прибыль у Яндекса без учёта «Маркета» упала Y2Y на 16% до 13 млрд рублей. На игровое направление пришлось 38% выручки Mail.ru Group (по итогам первого полугодия приходилось 43%).

Отчитываясь по результатам 2019 года, в MRG запланировали заработать в 2020 103−105 млрд рублей, причем прогноз был сделан до пандемии, так что выручкой в компании довольны. Драйверами выручки стали игры MY.GAMES, онлайн-образование и реклама, на рынке которой компания считает себя лидером.

Выручка консолидированных образовательных онлайн-сервисов Skillbox и GeekBrains в четвертом квартале выросла в 3,1 раза в годовом сопоставлении (до 2,6 млрд руб.). Выручка за год в размере 6,1 млрд руб. превысила целевой показатель (не менее 5 млрд руб.). По нашим прогнозам, темпы роста сервисов онлайн-образования в 2021 году превысят 30%, несмотря на ожидаемую нормализацию рынка в связи с выходом из пандемии. Направление онлайн-образования приносит прибыль, и планируется, что с первого квартала 2021 года ввиду значительного масштаба деятельности и доказанной рентабельности оно будет выделено в отдельный сегмент внутри финансовой отчетности компании.

Падение EBITDA Борис Добродеев объяснил активным инвестированием во всё:

В 2020 году мы активно инвестировали во все консолидированные подразделения, чтобы извлечь дополнительные преимущества из стремительно растущего уровня онлайн-проникновения по всему периметру нашей деятельности с учетом благоприятных рыночных условий на фоне пандемии. В 2020 году мы запустили девять новых игр, инвестировали в семь игровых студий, начали бета-тестирование облачной игровой платформы, запустили продажи умной колонки Капсула, развивали универсальный сервис авторизации VK Connect, запустили программу лояльности VK Combo, улучшили качество аудио- и видеозвонков в наших проектах, обновили музыкальное приложение Boom, успешно реализовали несколько проектов интеграции платформ, например, Юлы и ВКонтакте, расширили возможности виртуального кошелька VK Pay, масштабировали VK Mini Apps, проводили различные эксперименты в сфере социальной коммерции, инвестировали в перспективные проекты, такие как образовательные онлайн-сервисы Учи.ру, Тетрика и Skillfactory.

ВКонтакте остаётся самой популярной соцсетью России, утверждают в компании, ей пользуется каждый день почти половина россиян (47,7%), «а показатель их вовлеченности остается самым высоким среди соцсетей в России». У ВК 73,4 млн MAU по РФ. У мини-приложений 39 млн пользователей. В экосистеме уже 30 приложений с аудиторией более миллиона в месяц (AliExpress, Еда ВКонтакте, Такси ВКонтакте, VK Работа и прочие).

У «Одноклассников» 40 млн MAU, зарабатывают они в основном на играх, виртуальных подарках, открытках, стикерах. Аналоги «ТикТока» у ВК и OK успешны неодинаково: у «Клипов» в ВК 16 млн пользователей в день, у «Моментов» в OK 11 млн в месяц.