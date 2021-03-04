Сбербанк впервые раскрыл финансовые показатели небанковских сервисов в отчётности за 2020 год. Выручка составила 71,4 млрд рублей, в 2,7 раза больше, чем в 2019 году. Прибыль до уплаты налогов -- 8,6 млрд. Это 1,1% прибыли всего «Сбера» (760,3 млрд рублей). К 2023 году небанковские сервисы должны будут поставлять 5% доходов, а к 2030 году -- 20%-30%. К небанковским сервисам относятся сегменты:

B2B-сервисов -- заработали почти половину выручки всей небанковской группы , 33,6 млрд

33,6 млрд E-commerce ( Сберлогистика , СберМаркет и «Самокат») показала Gross Merchandise Volume ( товарооборот и выручку) в 12,9 млрд и отрицательную EBITDA в размере 6,4 млрд рублей

Сберлогистика СберМаркет и «Самокат») показала Gross Merchandise Volume товарооборот и выручку) в 12,9 млрд и отрицательную EBITDA в размере 6,4 млрд рублей FoodTech&Mobility ( Delivery Club , «Ситимобил», You Drive и «Кухня на районе») заработали 4,8 млрд руб. и отрицательную EBITDA в 10,4 млрд рублей -- в 15 раз больше , чем в прошлом году

Delivery Club «Ситимобил», You Drive и «Кухня на районе») заработали 4,8 млрд руб. и отрицательную EBITDA в 10,4 млрд рублей -- в 15 раз больше чем в прошлом году Развлечения: Okko , Rambler , «СберЗвук» и «Союзмультфильм» ( выручка 7,4 млрд)

Rambler «СберЗвук» и «Союзмультфильм» выручка 7,4 млрд) «СберЗдоровье» ( 2,1 млрд)

Количество посчитанных вместе поездок такси «Ситимобил» и каршеринга YouDrive выросло почти в 15 раз (до 189,9 млн), заказов Delivery Club и «Кухня на районе» -- в 19 раз (до 62,6 млн). У Okko 2,6 млн платящих пользователей

Чистая прибыль всего «Сбера» по итогам года упала на 85 млрд рублей