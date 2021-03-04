Развитием рекламных технологий «Сбера» теперь будет руководить Владимир Мосин, который до февраля 2020 года возглавлял рекламные продукты в Яндексе. К тому моменту, как он рассказал о своем увольнении из Яндекса, его уже «манили сиянием новые горизонты».

С приходом Мосина «Сбер» объединит усилия для создания общей рекламной платформы, заявила старший вице-президент, руководитель индустрии медиа и рекламы «Сбера» Татьяна Доброхвалова. По ее словам, использование инвентаря и огромного массива данных экосистемы обеспечит долгосрочный рост и устойчивое развитие активов.

Накануне аналитики «Иннополиса» поместили «Сбер» в тройку мировых банков-лидеров по «совокупной стоимости репутации в соцсетях». Для этого они подсчитали, «какой бюджет затратила бы компания на продвижение своего аккаунта, если бы не имела репутации на рынке». Для этого использовали алгоритм CostPost, который учитывает количество просмотров, лайков, комментариев, репостов, CPM и время, потраченное на просмотр контента. Репутация «Сбера» оказалась оценена в $900тыс. Первое и второе место заняли Wells Fargo и Goldman Sachs соответственно.