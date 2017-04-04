Связь технологий и производства — частая тема в обсуждениях политики и научных исследований. Эта дискуссия вызывает немало противоречий. Например, с одной стороны, широко распространено опасение, что инновации приведут к потере рабочих мест и росту неравенства в доходах. С другой стороны, замедление темпов роста производительности в развитых странах натолкнуло некоторых экономистов на мысль, что инновации все же не влияют на рост.

Использование «умных» машин может увеличить возможности работников, в результате чего резко увеличится и производительность, повысится безопасность и степень удовлетворенности работников, пишут для Harvard Business Review руководитель разработчика программ дополненной реальности компании Upskill и экономист General Electric, Магид Абрахам и Марко Аннунциата. Одним из самых удачных примеров является промышленное использование «умных» очков дополненной реальности в производственных, складских и полевых работах, когда на очках отображается видео-, графическая или текстовая информация рядом с определенными физическими объектами. Например, пошаговые инструкции по ремонту, которые расположены над машиной, визуально направляют работника во время самой работы.

Носимые устройства дополненной реальности уже используются на производстве и могут повысить продуктивность рабочих в ряде задач даже без предварительной подготовки. На этом видео, например, сравнивается работа техника General Electric с инструкциями, которые появляются внутри AR-устройства, и без них. Устройство улучшает производительность на 34% при первом же использовании.