Число каналов и чатов ИГИЛ, заблокированных мессенджером Telegram, выросло в два раза с октября 2016 года. В декабре мессенджер завёл канал @ISISwatch, в котором публикуется статистика о количестве каналов, заблокированных по жалобам пользователей.
В сентябре и октябре 2016 года число таких каналов было меньше двух тысяч. Однако, сентябрь был первым месяцем, за который компания раскрыла данные блокировок — иначе говоря, нельзя быть уверенным, что компания вела подсчёты и/или блокировала очаги ИГИЛ с первого сентября. В ноябре количество заблокированных каналов превысило 2 000 и постепенно росло, достигнув 4010 в марте 2017 года. В день блокируется от 60 каналов (подробная статистика по дням ведется со дня запуска канала @ISISwatch), а рекордный показатель был достигнут 25 марта 2017 года когда за день было заблокировано 238 каналов.
Создатель мессенджера Павел Дуров не ответил на вопросы «Роем!» о причинах увеличения числа блокировок. Подобный рост блокировок может объясняться следующими причинами или их комбинацией:
- пользователи стали активнее жаловаться;
- в мессенджер стало приходить больше людей, связанных с ИГИЛ;
- Telegram подключил или улучшил собственные алгоритмы поиска очагов ИГИЛ.
Что касается последней причины, то Telegram использует end-to-end шифрование, поэтому, согласно официальной позиции компании, сами владельцы мессенджера не видят, какими сообщениями обмениваются пользователи. Также Telegram отказывается предоставлять доступ к переписке третьим сторонам, в том числе правительственным организациям. Из-за этого, например, трафик мессенджера был заблокирован осенью 2015 года властями Ирана.
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27 марта 2017 года Telegram опубликовал развернутое объяснение, почему компания и дальше не собирается предоставлять доступ к переписке своих пользователей различным государственным агентствам. В первую очередь такая практика бесполезна: террористы могут использовать собственные программы для зашифрованных коммуникаций, использовать кодовые слова для обсуждения своих планов
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Если бы они действительно хотели бороться с ИГ*, то для отвода глаз блокировали бы большинство каналов, но наиболее важные оставляли на плаву и давали доступ спецслужбам.
Два варианта: либо они так и делают, в таком случае Телеграм не так уж защищен. Либо вся их борьба — просто шумный информационный повод.
* Исламское государство — организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
Почему Telegram должен давать доступ к каналам пользователей спецслужбам? Это противоречит идеи данного мессенджера и идеям самого создателя, из которых он собственно в свое время и покинул Россию. По сути Telegram, да и сам интернет — это бумага, а что напишут на ней пользователи зависит только от них и Дуров тут не при чем.