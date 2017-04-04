Число каналов и чатов ИГИЛ, заблокированных мессенджером Telegram, выросло в два раза с октября 2016 года. В декабре мессенджер завёл канал @ISISwatch, в котором публикуется статистика о количестве каналов, заблокированных по жалобам пользователей.

В сентябре и октябре 2016 года число таких каналов было меньше двух тысяч. Однако, сентябрь был первым месяцем, за который компания раскрыла данные блокировок — иначе говоря, нельзя быть уверенным, что компания вела подсчёты и/или блокировала очаги ИГИЛ с первого сентября. В ноябре количество заблокированных каналов превысило 2 000 и постепенно росло, достигнув 4010 в марте 2017 года. В день блокируется от 60 каналов (подробная статистика по дням ведется со дня запуска канала @ISISwatch), а рекордный показатель был достигнут 25 марта 2017 года когда за день было заблокировано 238 каналов.

Создатель мессенджера Павел Дуров не ответил на вопросы «Роем!» о причинах увеличения числа блокировок. Подобный рост блокировок может объясняться следующими причинами или их комбинацией:

пользователи стали активнее жаловаться;

в мессенджер стало приходить больше людей , связанных с ИГИЛ;

связанных с ИГИЛ; Telegram подключил или улучшил собственные алгоритмы поиска очагов ИГИЛ.

Что касается последней причины, то Telegram использует end-to-end шифрование, поэтому, согласно официальной позиции компании, сами владельцы мессенджера не видят, какими сообщениями обмениваются пользователи. Также Telegram отказывается предоставлять доступ к переписке третьим сторонам, в том числе правительственным организациям. Из-за этого, например, трафик мессенджера был заблокирован осенью 2015 года властями Ирана.