По итогам 2016 года выручка магазинов мобильных приложений в России составила примерно $300 миллионов. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет компании App Annie. Также согласно их информации, к 2021 году выручка превысит $400 миллионов, но доля страны на мировом рынке сократится с 0,5% до 0,3%. Однако к этому времени страна сохранит лидерство по количеству скачиваний в Европе.

Общие доходы магазинов App Store, Google Play и других составили $61,8 млрд. 75% суммы получено в Китае, США, Японии, Южной Корее и Великобритании. $20 миллиардов — в Китае. Также по прогнозам компании, к 2021 году валовые расходы пользователей в магазинах приложений составят $139,1 миллиардов. На пятерку топ-стран по расходам на мобильные приложения будет приходиться 85% суммы. Согласно отчету, в городах Китая, США, Японии и Южной Кореи пользователи будут больше тратить на игры и подписку.

В 2016 году больше 80% расходов на покупки в мобильных приложениях пришлось на игры. На них было потрачено $50,4 миллиардов, на остальной софт — $11,5 миллиардов. Однако через 5 лет на игры будет уходить примерно 60%.