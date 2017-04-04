Сервис заказа такси «Максим» подсчитал, на сколько выросло число заказов вечером понедельника в Санкт-Петербурге. Количество вызовов такси в городе начало резко увеличиваться с 15:30, сразу после того, как люди вышли из метро и пытались сориентироваться, как им теперь лучше добираться, говорят в компании.

* учитывается число поступивших заказов, не обязательно исполненных

В течение следующего часа уже поступало в 5 раз больше заказов, чем в другие дни. К 17 — 18 часам к пассажиропотоку метрополитена, пересевшему на такси и другой наземный транспорт, добавились те, у кого закончился рабочий день. Именно на это время пришелся максимум нагрузки на программно-аппаратные комплексы сервисов заказа. Объем заказов снизился до естественного уровня только к 22 — 23 часам.

Сразу после закрытия метро «Максим» стала доплачивать водителям за выполнение любых заказов дешевле 300 рублей, чтобы помочь людям передвигаться в центре города. Вчера Яндекс.Такси в Санкт-Петербурге отменило оплату за поездки по всему городу, а Uber сделал поездки из пострадавших районов бесплатными для пользователей. В городе также по приказу губернатора бесплатно работал общественный транспорт.