В течение последних 10 лет госструктуры в России вложили в сферу искусственного интеллекта около 23 миллиардов рублей. Всего было профинансировано 1386 научных проектов в этой области. Коммерческих проектов из них было чуть больше 150. Некоммерческие — проводятся в рамках федеральных целевых программ или оплачиваются госфондами. Больше всего в стране государство вкладывает в проекты по анализу данных, системы поддержки принятия решений и распознавания изображений и видео.