Ведущий аналитик онлайн-сервиса медицинских консультаций GetDoctor.com Никита Бауков подготовил обзор ключевых новостей глобального рынка телемедицины и digital health за последнюю неделю марта.
Инвестиции
США:
- SaaS-платформа Connecture привлекла $17,5 млн на развитие рынка медицинского онлайн-страхования. Connecture разрабатывает различные облачные продукты в области здравоохранения на рынке медицинского онлайн-страхования.
- Digital-health платформа Cognoa привлекли $11,6 млн от существующих инвесторов Morningside, в результате чего общий объем финансирования превысил $20 миллионов с момента ее создания в 2013 году. Cognoa предлагает способ ранней диагностики родителям, обеспокоенным развитием детей посредством скрининга, что позволяет быстрее обнаружить у детей задержки в развитии и аутизм. Платформа сочетает машинное обучение с собственными записанными сообщениями пациентов.
- Программная платформа Aetion, позволяющая в режиме реального времени связывать между собой страховые компании, медицинских работников, фармацевтические компании и медицинские устройства, привлекла $11 млн в раунде-А от Flare Capital Partners. Модели монетизации стартапа сводятся к повышению прозрачности между медицинскими организациями и пациентами, врачами, фармацевтическими компаниями и производителями медицинского оборудования.
- $6,5 млн привлек стартап Carbon Health — решение, позволяющее контролировать связь «пациент — врач — аптека (фармацевт)». С помощью программного решения пациенты и врачи могут назначать встречи, осуществлять платежи, заполнять рецепты и, самое главное, пациент получает доступ к медицинской документации.
Азия:
- Аптечный агрегатор PharmEasy в Мумбае (Индия) закрыли раунд по привлечению $17 млн. Платформа доставки лекарств, которая соединяет пациентов с ближайшими аптеками, планируют использовать инвестиции для развития более чем в 15 городах до 2018 года.
Европа:
- Французский стартап Tilak Healthcare занимается разработкой видеоигр, предназначенных для диагностики и наблюдения за хроническими заболеваниями, поднял $2,7 млн от фонда iBionext. Одна из игр предназначена для выявления заболеваний глаз. Во время игры контролируются визуальные параметры области вблизи центра сетчатки, который отвечает за остроту зрения. Пациент проходит серию головоломок на мобильном устройстве, а приложение отслеживает визуальные параметры взгляда, генерирует сообщения для врача, а затем дает обратную связь пациенту. Стартап работает над экосистемой медицинских игр для предотвращения ряда хронических заболеваний.
- Шведский стартап Optolexia (тест на дислексию у детей) привлекли $5,6 млн для запуска в США. Optolexia предлагает детям прочесть короткие абзацы текста. Во время чтения камера записывает движение их глаз и анализирует его с помощью Microsoft Azure на основе имеющихся моделей движения глаз у здоровых детей. В Швеции Optolexia продается в школы и муниципалитеты. В 2016 году компания проверила более 1500 детей.
Корпорации
- Adidas выпустила новое приложение для отслеживания состояния здоровья, ориентированное на женщин. Приложение позволяет настраивать тренировки, диету, отслеживает сон и интегрируется с Apple Healtch Kit и Google Fit. В основе приложения лежат вовлекающие механики и геймификация, с помощью которых пользователь следит за разными аспектами здоровья.
- Корпорация Samsung и компания MedyMatch сообщают об объединении собственных технологий визуализации и искусственного интеллекта для диагностики инсульта в машинах скорой помощи. Технология поможет врачам распознать кровотечение в мозг и ускорить принятие решений об использовании препаратов, которые растворяет тромб.
- General Eletric сообщают об инвестициях в размере $500 млн в подразделение разработки решений для здравоохранения. При этом, подразделение General Eletric Healthcare удваивает количество разработчиков и нанимает 5000 программистов.
- Philips и PathAI объединяются для поиска решений для улучшения диагностики рака молочной железы с использованием технологии искусственного интеллекта в исследования патологий на основе больших данных.
Гаджеты
Pond Healthcare — шведский производитель спирометров Air Smart, имеющих возможность подключения к смартфону, привлекли $2,1 млн в стартовом раунде финансирования от шведской инвестиционной компании Spiltan. Сейчас компания продает устройства только в Европе и реализовала больше тысячи единиц в прошлом году в 20 странах старого света.
В лаборатории MIT Media Lab Массачусетского университета разработано приложение Cardiio, которое использует камеру смартфона для обнаружения признаков нарушения сердечного ритма, связанных с инсультом. Приложение измеряет и анализирует изменения света, отраженного от кожи человека, что позволяет обнаружить нерегулярный пульс и общую аритмию сердца.
Технологии
- Исследователи Национального института исследования генома человека успешно использовали программу распознавания лиц для диагностики редкого генетическое заболевание у африканцев, азиатов и латиноамериканцев — синдрома Ди Георга. Обычно больные умирают в раннем возрасте от инфекционных заболеваний и сердечной недостаточности. С помощью технологии анализа лиц, исследователи поставили верный диагноз для всех этнических групп в 96,6% случаев.
- Университет штата Огайо использует виртуальную реальность в качестве учебного пособия для пострадавших и готовят их к лечению травм. Врачи утверждают, что виртуальная реальность помогает пациентам справиться с болью и стрессом. Хирурги клиники используют технологию для анализа ран и изучения различных сценариев оперирования.
- Link Lab и Chronicled — два blockchain-стартапа из США привлекли $6.25 млн на реализацию технологии автоматической проверки подлинности препарата, когда тот движется по цепочке «врач-фармацевт-пациент». Решения на основе Blockchain также применяются для электронных медицинских записей, заявителей Medicaid и платежей в США.
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