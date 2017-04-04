Ведущий аналитик онлайн-сервиса медицинских консультаций GetDoctor.com Никита Бауков подготовил обзор ключевых новостей глобального рынка телемедицины и digital health за последнюю неделю марта.

Инвестиции

США:

SaaS-платформа Connecture привлекла $17,5 млн на развитие рынка медицинского онлайн-страхования. Connecture разрабатывает различные облачные продукты в области здравоохранения на рынке медицинского онлайн-страхования. Digital-health платформа Cognoa привлекли $11,6 млн от существующих инвесторов Morningside , в результате чего общий объем финансирования превысил $20 миллионов с момента ее создания в 2013 году. Cognoa предлагает способ ранней диагностики родителям , обеспокоенным развитием детей посредством скрининга , что позволяет быстрее обнаружить у детей задержки в развитии и аутизм. Платформа сочетает машинное обучение с собственными записанными сообщениями пациентов. Программная платформа Aetion, позволяющая в режиме реального времени связывать между собой страховые компании , медицинских работников , фармацевтические компании и медицинские устройства , привлекла $11 млн в раунде-А от Flare Capital Partners. Модели монетизации стартапа сводятся к повышению прозрачности между медицинскими организациями и пациентами , врачами , фармацевтическими компаниями и производителями медицинского оборудования. $6,5 млн привлек стартап Carbon Health — решение , позволяющее контролировать связь « пациент — врач — аптека ( фармацевт)». С помощью программного решения пациенты и врачи могут назначать встречи , осуществлять платежи , заполнять рецепты и , самое главное , пациент получает доступ к медицинской документации.

Азия:

Аптечный агрегатор PharmEasy в Мумбае ( Индия) закрыли раунд по привлечению $17 млн. Платформа доставки лекарств , которая соединяет пациентов с ближайшими аптеками , планируют использовать инвестиции для развития более чем в 15 городах до 2018 года.

Европа:

Французский стартап Tilak Healthcare занимается разработкой видеоигр , предназначенных для диагностики и наблюдения за хроническими заболеваниями , поднял $2,7 млн от фонда iBionext. Одна из игр предназначена для выявления заболеваний глаз. Во время игры контролируются визуальные параметры области вблизи центра сетчатки , который отвечает за остроту зрения. Пациент проходит серию головоломок на мобильном устройстве , а приложение отслеживает визуальные параметры взгляда , генерирует сообщения для врача , а затем дает обратную связь пациенту. Стартап работает над экосистемой медицинских игр для предотвращения ряда хронических заболеваний. Шведский стартап Optolexia ( тест на дислексию у детей) привлекли $5,6 млн для запуска в США. Optolexia предлагает детям прочесть короткие абзацы текста. Во время чтения камера записывает движение их глаз и анализирует его с помощью Microsoft Azure на основе имеющихся моделей движения глаз у здоровых детей. В Швеции Optolexia продается в школы и муниципалитеты. В 2016 году компания проверила более 1500 детей.

Корпорации

Adidas выпустила новое приложение для отслеживания состояния здоровья , ориентированное на женщин. Приложение позволяет настраивать тренировки , диету , отслеживает сон и интегрируется с Apple Healtch Kit и Google Fit. В основе приложения лежат вовлекающие механики и геймификация , с помощью которых пользователь следит за разными аспектами здоровья. Корпорация Samsung и компания MedyMatch сообщают об объединении собственных технологий визуализации и искусственного интеллекта для диагностики инсульта в машинах скорой помощи. Технология поможет врачам распознать кровотечение в мозг и ускорить принятие решений об использовании препаратов , которые растворяет тромб. General Eletric сообщают об инвестициях в размере $500 млн в подразделение разработки решений для здравоохранения. При этом , подразделение General Eletric Healthcare удваивает количество разработчиков и нанимает 5000 программистов. Philips и PathAI объединяются для поиска решений для улучшения диагностики рака молочной железы с использованием технологии искусственного интеллекта в исследования патологий на основе больших данных.

Гаджеты

Pond Healthcare — шведский производитель спирометров Air Smart, имеющих возможность подключения к смартфону, привлекли $2,1 млн в стартовом раунде финансирования от шведской инвестиционной компании Spiltan. Сейчас компания продает устройства только в Европе и реализовала больше тысячи единиц в прошлом году в 20 странах старого света.

В лаборатории MIT Media Lab Массачусетского университета разработано приложение Cardiio, которое использует камеру смартфона для обнаружения признаков нарушения сердечного ритма, связанных с инсультом. Приложение измеряет и анализирует изменения света, отраженного от кожи человека, что позволяет обнаружить нерегулярный пульс и общую аритмию сердца.

Технологии