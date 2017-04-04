Ритейлер товаров для дома и ремонта «220 Вольт» начнет экспорт японского электрооборудования Hitachi в Японию. В результате укрепления рубля по отношению к доллару и йене, компании стало выгодно продавать продукцию со своего российского склада в Японию, где ее раньше производили.

В этом году Hitachi продала свое подразделение, занимающееся производством и продажей электроинструментов Hitachi Koki фонду частных инвестиций KKR, после чего производство данного типа оборудования было свернуто, это дополнительно увеличило его стоимость в Японии. В результате сейчас техника Hitachi в Японии стоит на 40% дороже, чем в России.

По словам гендиректора «220 Вольт» Алексея Федорова, сейчас на складах официального представительства Hitachi в России имеется техники на 300−400 млн рублей, это приблизительно 20 тысяч единиц электрооборудования. «220 Вольт» договорилась о запуске проекта экспорта техники обратно в Японию. Кроме того, ритейлер договорился через отечественный банк-партнер о сотрудничестве с японской национальной платежной системой JCB.

Думаю, что коллеги будут не против, если их российский дистрибьютор произведет небольшой реэкспорт в Японию. Просто потому что это большие серьезные деньги для их российского бранча, — уточнил Федоров.

В «220 Вольт» не исключают, что попробуют работать с этой схемой и в отношении брендов из других стран, производители которых также поставляют технику в России с весомым дисконтом, вызванным нежеланием потерять российский рынок сбыта из-за курсовой разницы валют.