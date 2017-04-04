«Страховой брокер Сбербанка», дочерняя компания «Сбербанка», будет продавать страховки от киберугроз для клиентов банка и малого бизнеса. Сумма страхового покрытия составит до €50 миллионов, сообщил VC.ru со ссылкой на старшего вице-президента банка Анатолия Попова. В программе предусматривается возмещение финансового вреда, если третья сторона скомпрометирует конфиденциальность передаваемой корпоративной и персональной информации, выплата компенсации за перерыв в трудовой деятельности, вызванный кибератакой. Дочка банка готова покрыть убытки возникшие из-за расследования, возбуждённого в отношении страхователя регулирующими органами (главный акционер «Сбера» — Центральный банк Российской Федерации). Партнёрами «Страхового брокера Сбербанка» выступили страховые компании Allianz и AIG.

Продажа страховок вышеописанного типа почти невозможна без аудита IT систем и регламентов страхуемого бизнеса со стороны страховщика. Дочка «Сбербанка» начнёт продажу услуг IT-аудита с мая 2017 года.

Известная кибер-атака в истории Рунета со значительными убытками произошла в 2010 году. Позднее Тушинский суд Москвы признал акционера ЗАО «Хронопэй» Павла Врублевского виновным в организации DDoS. Его целью был разрыв контракта между ОАО «Аэрофлот» и ООО «Ассист». С 15 по 24 июля 2010 года система оплаты электронных билетов была блокирована атакой. В итоге «Ассист» потерял около 15 миллионов рублей, «Аэрофлот» — свыше 146 миллионов.