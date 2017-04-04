Чикагская компания Navigant Research впустила исследование крупнейших игроков рынка беспилотных автомобилей. Несмотря на то, что Tesla недавно обошла по капитализации Ford, традиционные автопроизводители оказались намного ближе к созданию коммерческого беспилотного автомобиля, чем лидеры Кремниевой долины Google, Uber и Tesla.

Navigant Research проанализировала позиции 18 крупнейших производителей беспилотных авто, точнее компании, которые так или иначе претендуют на то, чтобы им стать. Авторы исследования анализировали стратегию компаний, то есть сам подход к этому рынку и качество технологий и практические достижения. Лидерами по сумме этих двух факторов оказались Ford и GM, принадлежащая Google Waymo — только на 7 месте, а Tesla и Uber вообще не вошли в первую десятку.

Два крупных автоконцерна, оказавшихся как и Tesla в середине рейтинга, Toyota и Daimler, были партнерами компании Илона Маска Tesla inc. по её автомобильному проекту. GM и Ford, оказавшиеся лидерами рейтинга, с Tesla никогда не работали.

У Waymo сейчас лучшая технология на рынке, но очевидно, что у компании нет ресурсов чтобы быстро создать собственное производство автомобилей, а значит им придется договариваться с кем-то из сторонних производителей. Что касается небольших стартапов, у многих из них есть отличные идеи и разработки, но беспилотные автомобили — это рынок зависящий от многих внешних факторов, например непригодности дорожной инфраструктуры, или даже проблем с погодой. Чтобы как-то решить эти проблемы нужны ресурсы больших автоконцернов, — сказал старший аналитик Navigant Research Сэм Абуэльсамид.

По его прогнозам, вряд ли много людей будет на первом этапе покупать беспилотные автомобили, скорее часть потребителей будет готова вызвать такие машины через сервисы подобные Uber или Lyft. Вероятно будут создаваться специализированные парки беспилотников, которые скорее всего будут принадлежать крупным автоконцернам, рассуждает аналитик.