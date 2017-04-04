Яндекс.Такси заблокирует доступ к заказам для водителей, бравших в понедельник плату за проезд в Санкт-Петербурге, несмотря на то, что сервисом поездки были объявлены бесплатными, заявила представитель компании Екатерина Лебедева.

По словам Лебедевой, Яндекс.Такси примерно с 17:00 сделал бесплатными поездки по всему городу. Несмотря на это, были отдельные случаи, когда водители пытались воспользоваться ситуацией и взять с пассажиров деньги. Всем пользователям, которые прислали «Яндексу» информацию о таких поездках, компания возвращала средства. Что касается самих водителей, к ним, по словам Лебедевой, будут применены различные санкции вплоть до блокировки.

Во второй половине дня по подсчетам сервиса заказа такси «Максим» количество заказов в Санкт-Петербурге выросло более чем в пять раз. Яндекс.Такси отменило оплату за поездки по всему городу, а Uber сделал поездки из пострадавших районов бесплатными для пользователей. В городе также по приказу губернатора бесплатно работал общественный транспорт.