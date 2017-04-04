Сегодня компания Rambler&Co фактически перевела блог-платформу «Живой журнал» в российскую юрисдикцию. Одновременно с этим компания обновила пользовательское соглашение, которое обязаны принять все пользователи. В сообщении компания сказала, что:
- С 4 апреля неавторизованным пользователям будет демонстрироваться реклама на всех страницах сервиса.
- Платные аккаунты стали называться «Профессиональными». Выделенное дисковое пространство для них увеличили до 100 гБ. Постоянные аккаунты получили по 1 тБ. Планируется новый тип аккаунтов, который «будет интересен популярным пользователям и позволит им получать доход от ведения блога».
- В политике «Живого Журнала» в части ведения блогов, а также приватности и сохранности данных пользователей принципиальных изменений не произошло.
Почему нельзя раздать архив ЖЖ за 2000—2015 всем желающим: «Кто-нибудь использует его во зло»
Между тем пользователям запретили:
- Сохранять информацию своего или других блогов и, судя по всему, индексировать для сторонних сервисов. Цитата из правил: «[запрещается] использовать без специального разрешения Администрации автоматические скрипты (боты, краулеры
и т. п.) для сбора информации Сервиса и/или взаимодействия с Сервисом».
- Рекламировать политику. Цитата из правил: «[запрещается] размещать рекламу и/или политическую агитацию, если иное специально не установлено отдельным соглашением между Пользователем и Администрацией».
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банда «эффективных менеджеров» захватила ЖЖ, все были схвачены, связаны и накормлены говном.
Администрация Жжо должна получить орден за борьбу с целевой аудиторией. Политота — последнее, что там осталось.
Как пелось в одной песне «Что б они ни делали — не идут дела. Видно в понедельник их мама родила"…