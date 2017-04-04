Сегодня компания Rambler&Co фактически перевела блог-платформу «Живой журнал» в российскую юрисдикцию. Одновременно с этим компания обновила пользовательское соглашение, которое обязаны принять все пользователи. В сообщении компания сказала, что:

С 4 апреля неавторизованным пользователям будет демонстрироваться реклама на всех страницах сервиса.

Платные аккаунты стали называться « Профессиональными». Выделенное дисковое пространство для них увеличили до 100 гБ. Постоянные аккаунты получили по 1 тБ. Планируется новый тип аккаунтов , который « будет интересен популярным пользователям и позволит им получать доход от ведения блога».

Профессиональными». Выделенное дисковое пространство для них увеличили до 100 гБ. Постоянные аккаунты получили по 1 тБ. Планируется новый тип аккаунтов который будет интересен популярным пользователям и позволит им получать доход от ведения блога». В политике « Живого Журнала» в части ведения блогов , а также приватности и сохранности данных пользователей принципиальных изменений не произошло.

Между тем пользователям запретили: