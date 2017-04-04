Приятно смотреть на международные проекты, сделанные в России, даже если они пока очень маленькие.

#СтартапДня WINDY — приложение с прогнозом ветра и погоды в конкретных местах планеты, с точностью иногда до дома. Серьезно, офис Mail.Ru Group в нем есть как отдельный объект со своими данными, а всего в Москве их, на глазок, штук триста. Информация, естественно, берется из открытых источников, WINDY — только клиент, а не метеобюро. По задумке разработчиков, точность прогноза должна улучшаться за счет чата между пользователями — «А эти 2 м/с, они как, ровно дуют или порывами?», реально разговоры завязываются только в небольшом количестве сверхпопулярных мест. Впрочем, если на приложение подсядет кто-то из местного мелкого бизнеса — всё для этой точки сразу станет хорошо.

Предназначено WINDY для спортсменов, связанных с ветром, от очевидных виндсерферов до совершенно неожиданных гольфистов. Обычные сервисы нужной им информации не дают, они для простых людей пишутся, под узкую аудиторию интерфейс не переусложняется.

Монетизация работает через необязательные для нормального использования про-аккаунты (причем дорогие, черт подери, 700 рублей с меня программа хочет!), но очевидно, что можно и эффективные рекламные партнерки сделать: известна и то, куда пользователь собирается ехать, и то, чем он там собирается заниматься, — с таким таргетингом грех не зарабатывать.

Денег от инвесторов команда пока не поднимала, получила только примерно тридцать тысяч долларов на indiegogo, но уже добилась порядка 100 000 скачиваний в месяц и миллиона установок всего.