Илья Перекопский стал вице-президентом по развитию бизнеса Telegram, об этом он сообщил в собственном Facebook. В прошлом Перекопский уже работал на основателя мессенджера Павла Дурова. Тогда они трудились над социальной сетью ВКонтакте. После ухода из ВК Илья Перекопский немного конфликтовал с братьями Дуровыми, а затем занимался криптовалютами, финансами и инвестированием. В 2014 году Павел Дуров обвинял Перекопского в попытке украсть Telegram, но уже осенью 2017 Перекопский защищал Павла от претензий ещё одного выходца из ВК — Антона Розенберга.
По состоянию на весну 2018 года мессенджер Telegram не ведёт бизнеса, в привычном понимании этого слова, то есть не продаёт рекламу, статистику или аудиторию. Однако компании Павла и Николая Дуровых TON Issuer и Telegram Group сейчас собирают инвестиции на построение новой платёжной системы, основанной на блокчейне, предположительно Дуровы привлекут от инвесторов 2,8 млрд. долларов. На данный момент, по документам комиссии по ценным бумагам и биржам США, Дуровы уже собрали $1,7 млрд.
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В 2014 году, чуть раньше, чуть позже, тихонечко звучала гипотеза о том, что выход Павла Дурова из ВКонтакте безболезненный. Выход комфортный, не конфликтный. Хотя публике в 2013-2014 показывали ровно обратное. Прямо драму.
Сейчас Дуровы назначили в Telegram человека, который, якобы:
Дуров судится в США – ВЕДОМОСТИ
А, как так? Как такого человека, если верить словам Дурова летом 2014, можно назначить вице-президентом. А, вот, или магия. Или 4 года назад нам показывали договорной матч.
Вань, ты не понял. Перекоп продолжил шантажировать, давил-давил 3 года и добился своей цели — стал вице-президентом :)
>На данный момент, по документам комиссии по ценным бумагам и биржам США, Дуровы уже собрали $1,7 млрд.
Очень любопытно будет узнать конечных бенифициаров данных инвестиций, а то вдруг это опять маил.ру, но думаю не скоро мы об этом узнаем, Павел еще не закончил задание Родины, телеграмм пока не первый чтоб у него
отжимать (с очередным цирком с гаишниками и блекджеком)покупать телеграмм, к тому же он удобно совмещается с новым вызовом для страны — блокчейном.
«Как такого человека, …можно назначить вице-президентом…?"
— может кто-то хорошо попросил. Или как там дети в топ-менеджеры пробиваются?
Ну об этом Розенберг собственно писал год назад — команда Телеграма спокойно сидит и работает в офисе ВК, некоторые даже пропуска не меняли.
Как клевещут в фейсбуке:
>команда Телеграма спокойно сидит и работает в офисе ВК
Главное чтоб деньги из окон не выбрасывали, а то хипсторы подумают что телеграмм принадлежит тем же что и вконтакт, а среди хипсторов много лидеров мнений, они то туда пришли потому что Павел несчастный оппозиционер у которого отжали этот самый вконтакт, потому он имеет СВЕРХ мотив делать самый защищенный мессенджер в мире, на самом передовом способен шифрования (шутка), и потому же ни одного бита российским властям мученик Павел не отдаст, никогда!
Потому вера в противостоянии телеграмма и российских властей должна крепнуть, если из телеграмма уйдут лидеры мнений, то уйдут и массы которые понятия не имеет чего она именно в телеге сидит, просто модно.
А вот когда телега станет N1 то можно уже не осматриваться на этих лидеров, потому что телега просто станет стандартом как стал вконтакте.