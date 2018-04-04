Илья Перекопский стал вице-президентом по развитию бизнеса Telegram, об этом он сообщил в собственном Facebook. В прошлом Перекопский уже работал на основателя мессенджера Павла Дурова. Тогда они трудились над социальной сетью ВКонтакте. После ухода из ВК Илья Перекопский немного конфликтовал с братьями Дуровыми, а затем занимался криптовалютами, финансами и инвестированием. В 2014 году Павел Дуров обвинял Перекопского в попытке украсть Telegram, но уже осенью 2017 Перекопский защищал Павла от претензий ещё одного выходца из ВК — Антона Розенберга.

По состоянию на весну 2018 года мессенджер Telegram не ведёт бизнеса, в привычном понимании этого слова, то есть не продаёт рекламу, статистику или аудиторию. Однако компании Павла и Николая Дуровых TON Issuer и Telegram Group сейчас собирают инвестиции на построение новой платёжной системы, основанной на блокчейне, предположительно Дуровы привлекут от инвесторов 2,8 млрд. долларов. На данный момент, по документам комиссии по ценным бумагам и биржам США, Дуровы уже собрали $1,7 млрд.