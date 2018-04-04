Как выяснил «Коммерсант» сотовый оператор «МегаФон» и Mail.ru Group договорились о покупке 55% в онлайн-агрегаторе такси CityMobil за $35 млн. «МегаФон» получит примерно 30% проекта, а Mail.Ru Group 25%. Официально стороны не комментируют сделку. Слух о продаже CityMobil появился 15 марта, но 16-го марта один из совладельцев компании прямо опроверг его редакции Roem.ru. Тем не менее, эксперт с рынка, Виталий Махинов из Рбтакси, в разговоре с редакцией предположил, что переговоры о продаже, всё-таки возможны:

Ситимобил одна из немногих монобрендовых историй, которая по объему стоит рядом с агрегаторами типа Яндекс.Такси, Gett. При этом они были убыточны почти всю историю и ходили по рынку в поисках денег. Если Mail.ru хочет на рынок такси, то это вполне логичная покупка. Сам Mail.ru был в позе «мы не пойдем на рынок такси, пока там правит демпинг, зачем нам терять деньги», но их позиция могла измениться после покупки Delivery Club и отличной истории роста на нем (примечание Roem.ru: DC помог Мейлу справиться со страхом входить в дотационный офлайновый бизнес, холдинг освоился с покупкой и готов много тратить на её маркетинг).

В самом конце октября 2017 года конкурирующий сотовый оператор МТС предложил абонентам воспользоваться услугой такси под маркой «МТС такси». Совершить поездку помогал всё тот же CityMobil. Этот пилотный проект уже закрыт, и тем же такси займётся «Мегафон».

В мае 2017 фонд UFG Private Equity объединил такси Fasten (бренды «Такси Сатурн» и RedTaxi) и RuTaxi (бренды «Везет» и «Лидер»), по слухам, позднее в этот проект хотели инвестировать и Mail.ru. В июле объединились Яндекс.Такси и российский бизнес Uber. По прошлогодним оценкам ФАС первое объединение потенциально могло снижать конкуренцию на такси рынке, то есть поводов демпинговать стало бы меньше, что на руку новым совладельцам CityMobil (второе объединение конкуренцию не снижает, установило антимонопольное ведомство в ноябре).

15 ноября 2017 года финансовый директор Mail.ru Group Мэттью Хэммонд предупредил, что группа заинтересована сервисе такси и намерена потратиться на него, однако: «инвестиции, которые мы сделаем, будут миноритарными. Это, скорее, должно быть создание (совместного предприятия) и увеличение трафика», — объяснял Хэммонд. В «нулевых» годах XXI века у Mail.ru уже был собственный сервис вызова такси, но владельцы закрыли его даже раньше, чем на рынок такси вышел «Яндекс».