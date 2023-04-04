Группа компаний «F+ tech| Марвел» разрабатывает собственный принтер и планирует вывести его на рынок под брендом F+ tech до конца 2023 г. заявил управляющий партнер ГК Алексей Мельников. По его словам, это будет решение для корпоративного рынка, которое подойдет для офисного использования. По техническим характеристикам это будет аналог многофункционального устройства Lexmark МX-431 производства одноименной американской компании. Российский бизнес Lexmark «F+ tech| Марвел» купила еще в августе 2022 г. По словам Мельникова, команда, которая занимается разработкой собственного печатного устройства компании, состоит преимущественно из бывших инженеров Lexmark, а также привлеченных с рынка специалистов в области печатной техники. Устройства будут совместимы со всеми российскими операционными системами: «Росой», «Базальтом», Astra Linux и т. д.

После начала СВО большинство производителей печатной техники ушли из России. В их числе оказались HP, Xerox, Canon и Epson. За первое полугодие 2022 г. в стране было продано только 613 000 принтеров и настольных МФУ, что на 36% меньше, чем годом ранее, подсчитали в ITResearch. К концу III квартала 2022 г. лидерами по количеству проданных принтеров в России были китайская Pantum (53%), американская HP (21%), японские Epson, Canon и Brother (по 4–5%). Но еще в конце 2021 г. HP была лидером рынка с долей 36%, у Pantum было 16%, у Canon и японской Kyocera – по 10%, у Brother – 9%. По итогам всего 2022 года в ритейле было продано 480 000 принтеров на 7,4 млрд руб. и 1 млн МФУ на 26 млрд руб., привели данные в «F+ tech| Марвел». Лидером в сегменте принтеров осталась Pantum с долей 30,8% в штуках. В сегменте МФУ в топ-5 вошли HP, Pantum, Canon, Brother и Epson. В планах самой «F+ tech| Марвел» – занять не менее 15–20% рынка печати к 2024 г.