Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев отметил Международный день Интернета предложением закрыть русскую Википедию.

«По моему мнению, Википедию надо закрыть. Во многом она удобна, но там много искажений, когда речь идет о политике, истории. Надо как можно быстрее создать ей альтернативу и закрыть Википедию. Это идеологический, политизированный продукт».

«Мы не можем на них повлиять, там все перекошено. И это стратегическое оружие. Поэтому нужно делать аналоги и блокировать», - поддержал член СПЧ Игорь Ашманов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что надо сначала создать свою интернет-энциклопедию с "проверенной и объективной информацией". А в Википедии действительно «очень много искажений и очень много неправды, очень много ошибок — исторических, фактологических».

С прошлого апреля российскую Википедию оштрафовали в общей сумме на 9 млн рублей за неудаление текстов о военной операции. В выдаче российских поисковиков ссылки на неё помечаются как нарушающие российское законодательство.

В декабре 2022 года министр цифрового развития Максут Шадаев призывал использовать вместо Википедии отечественный энциклопедический портал «Знания», который должны были запустить "в начале 2023 года". Министерство будет "просить, чтобы портал был в приоритете в поисковой выдаче".

О поисковиках вспомнили и в критикующей Википедию статье "Российской Газеты" от конца марта.

- "Ру-Вики", так мы называем "Википедию" на русском языке, буквально перепевает иноагентов, - говорит бывший редактор русской редакции "Википедии", руководитель проекта "Руниверсалис" Павел Фролов. - Я знаю, что редакторы блокировку "Ру-Вики" считали неминуемой. Ан, нет. В бан отправлены их поставщики информации, а "Википедия" легко получает то, за что идет конкурентная борьба между российскими СМИ. Она выскакивает на первых строчках в поисковике "Яндекса", имеет миллионные просмотры, чего "Яндекс" не удостаивает отечественные СМИ. Я не разделяю такой логики защиты своего информационного пространства. Дурачков в "Википедии" нет. Там могут и пишут такие промывающие мозги тексты, что Би-би-си и все вместе взятые иноагенты обзавидуются тому, как ненавидеть Россию и жить за ее счет.

- Антироссийский агитпроп наступает еще и потому, что в стране нет независимых поисковиков, - считает член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько. - Точнее, есть мало кому известный "Мамонт", был поисковик "Au.ru", да скончался. Я бы хотел через "РГ" направить официальный запрос в "Ростелеком": скажите, пожалуйста, а что с поисковиком "Аu.ru", который вы разрабатывали?

Информационную битву мы пока проигрываем, но сражение только начинается. По замыслу Института развития интернета, у недавно запущенных сайтов "Универсалис", "Яндексмейл.ру" и "Руниверсалис" есть все шансы стать альтернативой "народности" "Википедии". Что подтверждают факты: на ресурсы идут регулярные DDoS-атаки, что порталы на недели выводит из строя.

Фролов признает: об "Универсалисе", "Яндексмейл.ру" и "Руниверсалисе" знают единицы пользователей. Проблема все та же: нет отечественных поисковых систем, а те, что есть, принадлежат иностранным корпорациям. Они как первую операционную систему в поисковике принципиально выдают "Википедию". - Мы работаем над созданием отечественного поисковика, - говорит председатель комиссии по развитию "Электронного правительства" Института развития интернета Артем Геллер, - он поменяет алгоритмы поиска и его парадигму. Для этого надо параллельно наращивать мощности развития - развивать свои две-три народные энциклопедии и убрать из первых строк операционный системы поиска "Википедию", тогда упадет ее популярность. Наша концепция развития - не запрещать, если нет нарушения закона, а замещать качественными отечественными ресурсами.

Вместе с тем, Павел Фролов считает, что "народные энциклопедии" нужны, научные справочники их не заменят, потому что не будут писать о явлениях поп-культуры или преходящих феноменах общественной жизни.

"... ошибочно считать, что портал Большой российской энциклопедии (БРЭ) или иной научный портал могут стать заменой "Википедии". Научные порталы не статут писать статьи про отдельного покемона, "Синего кита" или о пауках "Рёдан". Поэтому БРЭ не может заменить "Википедию". Это не только разные весовые категории, но и разные виды спорта. Значит, народным энциклопедиям быть. Но они должны быть инструментом культуры потребления информации и ее гигиены, они должны учить умению проверять и перепроверять информационные потоки. Еще поэтому Институт развития интернета стоит на своем: историческую часть народных энциклопедий, как бы они не назвались в будущем, будут формировать ученые - историки, философы, социологи, редактируемые простым "народным" языком, но без утраты смыслов. Только так по каплям можно выдавить из себя информационный колониализм как вид потребления.

Портал "Знания" числился в госпрограмме "Информационное общество" ещё в 2010 году. В 2016 Дмитрий Медведев подписал постановление о создании рабочей группы по вопросам разработки Национального энциклопедического портала.

В 2015 году министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский анонсировал историческую энциклопедию: