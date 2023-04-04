Российские власти разработали законопроект, запрещающий торговым площадкам списывать деньги пользовательских карт, «отвязанных» от профиля, передаёт CNews, редакция которого лично столкнулась с таким списанием. Судя по появлению законопроекта, пока эта практика в России легальна. Магазины годами списывали деньги с удалённых банковских карт.

Зимой-весной 2023 года в соцсетях и СМИ появилось несколько активных обсуждений: маркетплейс Wildberries списывал деньги с карт, данные которых были когда-то сохранены в пользовательском профиле, но потом удалены (1, 2, 3, 4).

Такие случаи происходили у пользователей ещё как минимум в 2021 году. В августе 2022 года сам маркетплейс ответом поддержки подтвердил, что сохраняет "ранее имевшиеся платёжные данные", а покупатель отдаёт ему право ими распоряжаться. Покупатель, как утверждается в правилах WB, "понимает, что обработка удалённых им персональных данных (данных о платёжных средствах) будет продолжена в интересах клиента. <...> удаление банковской карты из личного кабинета покупателя не является отзывом согласия на обработку данных банковской карты".

В настоящее время в открытом доступе в интернете сегодня можно найти множество жалоб по поводу такого списания денег, дополняют "Известия". Большинство из них касаются Wildberries. Например, когда муж удалил свою банковскую карту и привязал «пластик» жены, а у нее средств не хватило, в итоге их списали с него. В другом случае у покупательницы сняли деньги не с дебетовой, а с удаленной кредитной карты. Она этого не заметила, в итоге после нескольких месяцев у нее образовался долг за неоплаченный кредит. В еще одной ситуации интернет-сервис списал деньги с удаленной карты гражданина за покупки его мамы, которая должна была самостоятельно оплачивать свои заказы, но что-то пошло не так.

Похожие механизмы работают и у других маркетплейсов. Депутаты Госдумы в весеннюю сессию рассмотрят поправку в закон о защите прав потребителей. Сами маркетплейсы уверены, что действуют сейчас в соответствии с законом.