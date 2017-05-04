Минкомсвязи предложило ужесточить закон «О персональных данных» за границей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к поправкам, которая есть в распоряжении редакции.

По словам издания, сейчас передача этих данных на зарубежный сервер российской компании не подпадает под ограничения для трансграничных операций. Если данные за границей получит российская компания или физическое лицо, то по закону считается, информация останется в России.

Минкомсвязи предложило определить трансграничную передачу персональных данных как «передачу персональных данных на территорию иностранного государства». «Известия» пишут, что, таким образом, заграничные серверы российских компаний в будущем станут «зарубежьем».

В ведомстве считают, что настоящая ситуация нарушает требования безопасности и может помешать защите прав тех, кто хранит свои данные на этих серверах.