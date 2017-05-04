Готовьте VPN: «Ведомости» хотят снять paywall для киприотов


Бывший президент Hidalgo Дмитрий Солопов с партнерами будут заниматься развитием нового продукта «Ведомостей» на Кипре. Для местной русскоязычной аудитории планируют организовать локальные продажи онлайн-рекламы и ленту новостей. Солопов рассказал «Коммерсанту», что, «по существу, это франшиза» издания. Контент издания под paywall может быть открыт для пользователей с кипрскими IP в зависимости от рекламных сборов. Объем инвестиций и стоимость лицензии Солопов не раскрыл, однако считает, что вложения вернутся в течение пары лет.

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Добавить 1 комментарий

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    Юрий Синодов Основатель Roem.ru, sinodov.com

    К проекту немного причастен Сергей Лаврухин (бывший директор РБК), коего поздравляю

    Почти год разговоров завершился успехом

    РБК привет горячий — Кипр тема для журнала, но не для франшизы — смешно.

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