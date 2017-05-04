Издание «Лайф» Арама Габрелянова провело массовые сокращения. По словам одного из источников «Роем», уволено до 50% персонала. Свернуты проекты «религия», «технологии», «авто», до минимума сокращен бильд-отдел, ждут увольнений корректоры. Основной причиной сокращений стало то, что Габрелянов перебрасывает ресурсы на digital-направление. По словам другого источника, сотрудники добровольно переходят в «Изюм», а деятельность «Лайф» «в целом продолжается в обычном режиме».

В каждом Лайфе должна быть своя изюминка Posted by Медиасрачи 2.0 on Wednesday, May 3, 2017 Об увольнениях также писал в своем Facebook бывший руководитель «Life Технологии» Денис Сивичев

Арам Габрелянов стал инвестором нового проекта «Изюм», который займется производством и продажей нативной рекламы. В начале марта 2017 года он говорил телеканалу «Дождь», что готов вложить в проект до $3 млн. «Изюм» возглавила Дарина Евтушенко, ранее занимавшая должность заместителя главного редактора Life. Она рассказала «Дождю», что над проектом работают около 40 человек, включая операторов, монтажёров, дизайнеров и райтеров. Габрелянов ожидает, что «Изюм» станет прибыльным через три года.