Минфин готовит законопроект о введении отдельного налога для самозанятых граждан — на профессиональный доход. Самозанятыми Минфин предложил считать тех, кто получает деньги за самостоятельную предпринимательскую деятельность и не имеет наемных работников. Об этом пишет РБК со ссылкой на заместителя министра финансов Илью Трунина. Переход на новое налогообложение может произойти в 2019 году в пилотном режиме в нескольких регионах. По мнению чиновников, это поможет вывести рынок самозанятых из тени.

Мы предлагаем этот налог уплачивать с применением современных технологий, которые будут представлять собой такой эрзац-ККТ, то есть мобильное приложение, которое каждый сможет себе загрузить на планшет или смартфон, пройти биометрическую идентификацию, по аналогии с тем, как сейчас проходит такая идентификация, например, при регистрации в услугах каршеринга, — рассказал Трунин.

Ставку налога предлагается установить в размере 3% при оказании услуг физлицам и 6% — юрлицам. Другими налогами доходы облагаться не будут. В ведомстве подчеркнули, что самозанятым не нужно будет устанавливать онлайн-кассу (ее заменит мобильное приложение) и не нужно регистрироваться в качестве ИП, а также сдавать отчётность. В приложении самозанятые должны будут отображать свои доходы или каждую транзакцию. Лимит доходов за год, попадающий под новый режим, пока обсуждается, в ведомстве предлагают около 10 млн рублей в год.