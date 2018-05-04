Минфин готовит законопроект о введении отдельного налога для самозанятых граждан — на профессиональный доход. Самозанятыми Минфин предложил считать тех, кто получает деньги за самостоятельную предпринимательскую деятельность и не имеет наемных работников. Об этом пишет РБК со ссылкой на заместителя министра финансов Илью Трунина. Переход на новое налогообложение может произойти в 2019 году в пилотном режиме в нескольких регионах. По мнению чиновников, это поможет вывести рынок самозанятых из тени.
Мы предлагаем этот налог уплачивать с применением современных технологий, которые будут представлять собой такой эрзац-ККТ, то есть мобильное приложение, которое каждый сможет себе загрузить на планшет или смартфон, пройти биометрическую идентификацию, по аналогии с тем, как сейчас проходит такая идентификация, например, при регистрации в услугах каршеринга, — рассказал Трунин.
Ставку налога предлагается установить в размере 3% при оказании услуг физлицам и 6% — юрлицам. Другими налогами доходы облагаться не будут. В ведомстве подчеркнули, что самозанятым не нужно будет устанавливать онлайн-кассу (ее заменит мобильное приложение) и не нужно регистрироваться в качестве ИП, а также сдавать отчётность. В приложении самозанятые должны будут отображать свои доходы или каждую транзакцию. Лимит доходов за год, попадающий под новый режим, пока обсуждается, в ведомстве предлагают около 10 млн рублей в год.
Сегодня мы наконец-то уже научились взимать налоги с бизнеса. Он уже почти полностью платит причитающиеся налоги. Тут баланс, между интересами государства и бизнеса почти найден. Осталась одна лакуна, огромный кусок экономики, где до сих пор нет никакого налогообложения, где люди работают в черную. Это — самозанятые, временные работники. И таких у нас миллионы. … 3% от такого временного дохода — очень правильная и верная формула. Если мы сможем ее ввести в короткие сроки и в удобной форме, это будет настоящий прорыв, — комментирует председатель совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды» Сергей Васильев в Facebook.
Добавить 12 комментариев
Интересная вещь
Сконвертировать доходы условного Сбербанка (за переводы между гражданами), в доходы государства за оказание услуг гражданами — конечно, можно
Только есть нюанс, что без некоторого принуждения это не заработает
То есть, переводы card2card, буйно растущие, будут резать и отслеживать (что, в общем-то, правильно)
В целом режим для наноИП давно напрашивался, быть ИП среднему человеку и самостоятельно возиться со сдачей бумажек — не под силу.
А тут 3% отдал — никаких претензий.
(чую взрыв и расцвет разного рода диспетчерских, которые типа только заказы собирают, а вот сотрудников у них нет никаких, одни только предприниматели борющиеся за заказы)
Одна из немногих нормальных инициатив на самом деле.
Неплохая. Интересно, как в закон воплотят, какие граничные условия будут.
Инициатива зорошая, но порождает бюрократию в виде приложения какого-то. Кто и как будет проверять? Чек выписывать же никто не выпишет.
Лучше бы просто сделали патентную систему, купил патент, заполнил графы, отправил по почте. Или вообще на Госуслугах заполнил и всё.
Надо брать фикс. 3% — это сложно администрировать.
Сбербанк и другие крупные банки, могли бы сами перечислять в налоговую 3% от всех поступлений на счет, разумеется по заявлению гражданина.
В первый год работы, налоговая могла бы анализировать поступление платежей на счета граждан. Если видно что человек регулярно получается платежи от разных людей, то для начала предложить ему написать заявление в банк на автоматическое перечисление 3%.
Во второй-третий год уже можно не предлагать заплатить 3%, а уже наказывать, после более детальной аналитики движения денег.
Главное не вытеснить теневую экономику обратно в наличку. Наличка большое зло для экономики, в следствии неравномерной фискальной нагрузки, нужно ее вытеснять из экономики, передовой опыт:
https://www.vedomosti.ru/economics/galleries/2017/05/22/689924-shvetsiya-otkazalas-nalichnih
Около 1к самозанятых уже зарегистровалось за прошлый год, в этом году возможно 2к самозанятых зарегается (по предыдущему закону), для них видимо и закон, пацаны просто не вкурсе, что граждане не хотят признавать себя самозанятыми и предпочитают оставаться безработными. Ну то есть гражданин самозанятый или безработный не хочет никак взаимодействовать с государством от слова совсем, но судя по переводам сбера он как то выживает и даже умудряется зарабатывать случайными заработками, но его же надо как то обложить налогом (зачем почему надо обкладывать налогами нищих безработных вопрос даже не надо задавать), следовательно надо как то определить, кто это самозанятый получающий деньги за услуги к себе на карту или просто безработный живущий за чертой бедности которому помогают незнакомые люди не сдохнуть с голоду, разумеется эта задача выглядит слегка проблемной, поэтому проще и удобней обложить все переводы карта карта налогом, но это по моему не конституционно (не играет никакой, но роли в России) и сбер будет против (а это уже существенно), ведь он уже собирает за эти переводы комиссию и с неё платит налоги, причём тут государство? поэтому выход один переводить экономику обратно в нал, но чего ради? денег то всё равно никаких не соберут от слова вообще :) но в налоговой организуют ещё пару отделов (во всех субьектах) наймут сотрудников и они чем то там будут заниматься (учётом 2 тысяч самозанятых очевидно) но будет их скажем тысяч 5, что снизит кол-во безработных в регионах, это видимо и цель. А так свиду бред у нас уже обладает некоторой энерцией как масса, предложили зарегаться самозанятыми — никто не пришёл кроме 1 тысячи из 20 или 30 млнов, теперь эту тысячу решили обложить налогом, ребят может сначала с п. 1 закончить? — всё-таки уговорить самозанятых зарегаться? но не они же однозначно выслали государство на х.й, как их уговоришь.
В той же статье на РБК
«Предельный размер доходов, попадающий под новый налоговый спецрежим, еще обсуждается, говорит Трунин. «Верхняя планка еще обсуждается, мы предлагаем около 10 млн руб. в год.»
—
Т.е. в месяц этот мастер/подмастерье, починяющий примус и/или клеящий обои , по представлению чиновников имеет где-то 800тыр.
а) это не закон ещё пока
б) предельное значение, всё же
Фикс уже и так есть, он называется страховые взносы ИП. Это когда ты зарегистрировался ИП на УСН (хотя бы просто чтобы твоё ателье не зажучили) и показываешь доход 0, но всё равно обязан платить в фонды несколько тысяч в месяц. От этого, конечно, мощно подгорает у тех, у кого по каким-то причинам реально провалы и доход 0, например, если на больничном или еще что-то.
Но и 3% - это треш, и совершенно правильно в правительстве говорят, что государству дохода не будет, а скорее будет расход, и что эта мулька — всего лишь типа приучение самозанятых к «свету».
Но я вам скажу так, там государства не только в 0 не выйдет, но еще и уйдет в минус, приличный такой (особенно если цифры, приведенные Cat, верны). У меня был маркетплейс, на котором я людям давал торговать за N%, я им говорил: мне пофиг, сколько вы тратите на то-то и то-то, на логистику и прочее, просто я откусываю N% от тех заказов, которые идут через мою корзину, и это справедливо? Мне говорили: да, справедливо, да и процент смехотворный. И шли довольные торговать. А потом когда приходил день заплатить начисленное (ну что же, я дурак, и не брал авансов), вот тут-то оказывалось, что они не читали, не поняли, не так поняли, да и вообще дохода было мало и пошол я в куй. Или не пошел, а молодец, но давай ты мне станцуешь и споёшь, почему ты берешь именно столько и вот по такой примитивной формуле (т.е. Вал * N), а не по вон той двадцатиэтажной замудренной формуле в другом месте, ведь она гораздо понятней и справедливей. Короче, ты заработал копейку, но мозг у тебя высосали на рубль. На американский.
Так же будет и с государством. Просто так взять и все транзакции СБОЛ обложить оброком оно же не может, да и незаконно это.
А еще есть такой нюанс. Я как-то пилил (в смысле сам придумал и родил архитектурку и набил её мяском и ездил внедрял и обслуживал) систему, пофиг какую, главное, что сначала в ней варились конторы уровня газпрома и прочих энерго. И всё было тип-топ. Неизбежные проблемы хоть и были, но решались быстро и чотко к взаимному удовлетворению технарей и манаджоров. Но вот к системе стали подключать всё более мелких «игроков», вплоть до ТСЖ из одного подъезда и бабкой-председателем с 3-мя классами образования, и началоооось. Насколько же сложно работать с мелочью. Ведь они мелкие, как бы это сказать, в голове чтоли? Мелкие, мелочные. Они всю свою жизнь усложняют, что-то выдумывают, с чем-то борятся, вечно чем-то недовольны. Оно и правильно — если бы они могли мыслить крупнее и умели бы упрощать, они бы строили и руководили крупными системами, а не ТСЖ из 1 подъезда.
Так и тут будет. С этими ателье и продавцами авторских пироженок.
Хочет государство приучать кого-то к чему-то: попутного ветра. Ну и еще для этого кто-то напишет систему и будет
пожизненнодооолго её сопровождать.
Роботу пофигу, фикс или 3%