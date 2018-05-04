Друзья, цель всех этих хождений на встречи с Роскомнадздором - попытаться хоть что-нибудь сделать в краткосрочной перспективе. В той самой, в которой РКН будет существовать как данность вместе с законами, которые регламентируют его деятельность и правилами, которые он себе установил, чтобы эти законы выполнить.

Как говорится, пока реальность такова... И что в ней делать?

За последние две недели мы осудили уже следующие варианты:

1. Как экспертное сообщество помогаем РКН с премодерацией запросов на разблокировку - если кто-то сталкивается с конкретным неработающим B2B или B2C-сервисом, то можно отправить его в РКН напрямую, а не через горячую линию.

В большинстве случаев ничего сделать будет нельзя, так как для того, чтобы разблокировать один IP-адрес из заблокированной подсети надо будет одну запись о блокировке большой подсети превратить в несколько записей о меньших подсетях, дабы обойти разблокированный IP.

Это грозит многократно увеличить объём таблицу блокировок и перегрузить и так, по разговорам, на ладан дышащее оборудование операторов. То есть делать это, в большинстве случаев, не будут.

Ну и это не решает проблему динамических IP-адресов тех больших сервисов, которых нам больше всего и не хватает.

2. Белые списки исключений - подробно обсудили у Александр Демидов (Alexander Demidov). Вариант, похоже, нерабочий - грозит всё той же перегрузкой операторского оборудования, а (на мой взгляд) самое стрёмное - совершенно непонятна нормативная база под этим Белым РКН. Как его делать-то? Кто будет отвечать за то, что кто-то неправильный попал, или правильный не попал в этот список исключений.

3. Special VPN для избранных (например, для тех же ВУЗов), с логгированием и всем прочим, чтобы выполнить закон об анонимайзерах, куда загружаются всё те же самые белые списки исключений. Здесь попроще с нормативной базой, но это совершенно не массовое решение. И непонятно, за чей счёт банкет.

Изменение юридической базы, в которой действует РКН, возможно, но по словам знающих людей, это процесс очень не быстрый, может занять от полугода и больше. Поэтому что делать прямо сейчас, в текущей реальности - совершенно непонято. Есть идеи? Повторю - идеи в текущей реальности, в которой РКН есть и действует.

PS: Похоже, что нам нужен BoF на эту тему на РИТ++ :)