Олег Бунин («Онтико», один из пионеров Рунета) раскрыл мотивацию вчерашней встречи в администрации президента интернтчиков и Роскомнадзора. Собравшиеся обсудили разрушение Рунета «ковровыми блокировками». РКН вынужден их применять, чтобы деградировала связь россиян через Telegram. В действительности суд поручил ведомству «блокировку», однако она невозможна, поэтому в РКН придумали собственную метрику — «деградацию связи». Для роста «деградации» РКН действует в рамках своих регламентов, но блокируется и деградирует кто попало (вплоть до «Яндекса» и Mail.ru), произвольные сайты и сервисы: «Как говорится, пока реальность такова… И что в ней делать?». Одно из плохих решений, упомянутых на встрече — это «белые списки». Перечень привилегированных адресов, которые РКН заведомо не блокирует. К тому же, как объяснил представитель индустрии хостеров Игорь Мызгин, «белые списки» технически нереализуемы.
«Изменение юридической базы, в которой действует РКН, возможно, но, по словам знающих людей, это процесс очень не быстрый, может занять от полугода и больше. Поэтому что делать прямо сейчас, в текущей реальности — совершенно непонятно», — Бунин припросил поделиться идеями.
Игорь Мызгин (специалист по взаимодействию с ключевыми партнерами и клиентами Servers.ru) объяснил, что по экспертным оценкам сообщества в «белый список» сайтов первого сорта, которые РКН не будет случайно банить, можно внести 100-150-200 тысяч адресов, на практике в разы меньше сайтов и сервисов. Уже сейчас ясно, как система списков будет глючить и тормозить (РКН испытал списки в 2017 году и быстро от них отказался). Признать неспособность выполнить решение суда о блокировке доступа к Telegram текущими силами РКН — это равно «самоубийству» для руководства РКН и вряд ли на это кто-то пойдет. Блокировки по привычной схеме — разрушают Рунет. Ситуация патовая.
Реплика Олега Бунина:
Друзья, цель всех этих хождений на встречи с Роскомнадздором - попытаться хоть что-нибудь сделать в краткосрочной перспективе. В той самой, в которой РКН будет существовать как данность вместе с законами, которые регламентируют его деятельность и правилами, которые он себе установил, чтобы эти законы выполнить.
Как говорится, пока реальность такова... И что в ней делать?
За последние две недели мы осудили уже следующие варианты:
1. Как экспертное сообщество помогаем РКН с премодерацией запросов на разблокировку - если кто-то сталкивается с конкретным неработающим B2B или B2C-сервисом, то можно отправить его в РКН напрямую, а не через горячую линию.
В большинстве случаев ничего сделать будет нельзя, так как для того, чтобы разблокировать один IP-адрес из заблокированной подсети надо будет одну запись о блокировке большой подсети превратить в несколько записей о меньших подсетях, дабы обойти разблокированный IP.
Это грозит многократно увеличить объём таблицу блокировок и перегрузить и так, по разговорам, на ладан дышащее оборудование операторов. То есть делать это, в большинстве случаев, не будут.
Ну и это не решает проблему динамических IP-адресов тех больших сервисов, которых нам больше всего и не хватает.
2. Белые списки исключений - подробно обсудили у Александр Демидов (Alexander Demidov). Вариант, похоже, нерабочий - грозит всё той же перегрузкой операторского оборудования, а (на мой взгляд) самое стрёмное - совершенно непонятна нормативная база под этим Белым РКН. Как его делать-то? Кто будет отвечать за то, что кто-то неправильный попал, или правильный не попал в этот список исключений.
3. Special VPN для избранных (например, для тех же ВУЗов), с логгированием и всем прочим, чтобы выполнить закон об анонимайзерах, куда загружаются всё те же самые белые списки исключений. Здесь попроще с нормативной базой, но это совершенно не массовое решение. И непонятно, за чей счёт банкет.
Изменение юридической базы, в которой действует РКН, возможно, но по словам знающих людей, это процесс очень не быстрый, может занять от полугода и больше. Поэтому что делать прямо сейчас, в текущей реальности - совершенно непонято. Есть идеи? Повторю - идеи в текущей реальности, в которой РКН есть и действует.
PS: Похоже, что нам нужен BoF на эту тему на РИТ++ :)
Дополнение Игоря Мызгина:
Олег Бунин (Oleg Bunin) по итогам сегодняшнего совещания написал хороший пост.
от себя добавлю:
1) первая идея-просьба "исключите Coursera и Slack из бана - внесите их в белый список исключений из веерных банов" - она сначала выглядит здравой, но в ней есть проблема в технической реализации - по экспертным оценкам сообщества в такой список можно внести 100-150-200 тысяч ресурсов, не больше, так как большее количество просто обрушит текущее оборудование магистральных операторов в России. таким образом в пределе мы получаем ситуацию, когда Интернет для россиян схлопнется в Рунет ПЛЮС 100-150-200 тысяч ресурсов (а сайтов это в разы МЕНЬШЕ ) из-вне. то есть в пределе это крайне плохая идея.
2) вторая идея "давайте студентам из ИТМО" сделаем правильный VPN, который будет брать из одного реестра запрещенное, из второго реестра разрешенное и отдавать все разрешенное, а запрещенное не отдавать. идея проста в реализации, понятна, но в пределе что мы получаем: VPN для ИТМО, VPN потом для медиков (им же надо международное общение и доступ к иностранным журналам/публикациям/архивам), потом VPN для ученых (а чем тот же МГУ хуже чем ИТМО? ), потом VPN для еще кого-нибудь. в пределе мы получим 146 миллионов VPN - что тоже выглядит абсурдным.
3) текущая ситуация с Телеграмом и блокировками и тезисы "деградация на 30%" показывают, что имеющиеся механизмы не совершенны, не могут применяться избирательно и довольно просто обходятся теми, кто хочет их обойти. и тут есть несколько путей развития :
- модернизировать механизмы блокировок на сетях провайдеров доступа и на сетях магистральных провайдеров - фактически внедрять DPI , подменять корневые сертификаты, требовать раскрытия приватных ключей от всех, подменять принудительно у всех DNS и делать ряд других действий. Этот путь можно назвать "китайская модель", с пресловутым Великим Китайским Файрволом, но как говорят люди, лично пробовавшие из Китая работать с запрещенными ресурсами в Китае - работать можно, просто не удобно.
- признать не способность выполнить решение суда текущими силами РКН - это равно "самоубийству" для руководства РКН и вряд ли на это кто-то пойдет
- можно начать преследовать пользователей запрещенных ресурсов, но тут уже слишком сильно противоречия с Конституцией
- можно объявить о победе и делать вид что война выиграна - тоже вариант, но тут сложно сохранить лицо все тем же руководителям РКН.
я уверен, что существуют еще какие-то пути разрешения ситуации, которые я не упомянул в пункте 3)
но пока мы видим условно патовую ситуацию.
ЗЫ кто против бана Телеги - идите и добивайтесь как-то отмены решения суда, на основании которого идет бан, так как :
- взывать к совести РКН и конкретных чиновников
- писать в ФБ "все козлы, где мой трактор"
- кидать в окошки бумажные самолетики
- прочие акции и перфомансы
они не приведут ни к чему, а вот только отмена судебного решения позволит РКН остановиться.
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Коллеги, roem.ru так разъяснил ситуацию, что стало ещё запутаннее :)
Фиксирую.
Никто не говорил о белых списках, к которым разрешён доступ, а к остальным запрещён. Говорили о списках исключений, списках исключений из блокировок Роскомнадзора.
Да, такой список крайне неудачно назвали «белым списком исключений», правильно было бы просто «список исключений».
РКН заблокировал подсеть, но в подсети есть ресурсы, которые заблокированы неправильно. Сейчас судьба таких ресурсов игнорируется. Обсуждался механизм, который позволит такие ресурсы разблокировать — список исключений из блокировки.
Да, все прекрасно понимают, что это костыль, который не надо было бы даже обсуждать, если бы РКН блокировал ресурсы корректно.
И да, все понимают (ну я на это очень надеюсь), что запрет доступа ко всему Интернету, кроме белого списка, убьёт отрасль.
О, а вот и штрейхбрейкеры от ИТ подтянулись, пионэры рунета.
Олег, какое операторское оборудование, ты его видел в глаза когда-нибудь?
Никифоров и вся эта свора некомпетентных троечников должна пойти в отставку и больше оттуда не показываться никогда.
От самоубийства их спасать, надо же.
Убьет отрасль? Отлично, чем хуже тем лучше. Быстрее г-н Путин заметит, что его ребятки заигрались слегка.
Может хватит велосипеды изобретать и прикрываться фиговыми листочками? То что делает РЕН это не законно, так как процедура внесения адресов в реестр прописана в законе. По одному выявленному с уведомлениями
и т. д. Блокировка подмётками там не предусмотрена. Соответственно РКн нарушает закон и за это должен ответить. Едонственный выход это массовое иски к РКН.
Блокировка подсетями …
Олег, добрый день! Очень интересно, во всех этих беседах товарищи с противоположной стороны баррикад понимают, что для специалистов ит-отрасли эта история фактически сигнал на старт? Если закрывается нормальная возможность работы над международными проектами или над локальными, но в нормальной технологической среде, то проще сменить дислокацию и продолжить уже там?
>И да, все понимают (ну я на это очень надеюсь), что запрет доступа ко всему Интернету, кроме белого списка, убьёт отрасль.
Это же от вас спецов и зависит, сделаете стабильную блокировку, будет отрасль развиваться.
От блокировок никто точно не откажется, политические риски неконтролируемого интернета в сотни раз превышают доходы бюджета от отрасли.
Идея считаю здравая, каждый IP на блокировку проверять по белому списку, нет его — блокируем, а небольшие проекты обращайтесь через обратную форму к РКН в случае ЧП.
Есть идея!
Сделать не только белый список конкретных IP, но и целых подсетей хостеров, готовых в режиме 24/7/365 сотрудничать с РКН.
Они в своей рекламе так и будут писать: хостинг у нас — гарантия вашему бизнесу.
Можно значек им сделать ссылкой на сайт РКН, где написано что это ответственный хостер с гарантией не блокировки.
В общем надо подключать хостеров.
Бгг. Денис, ну в самом деле, лучше помолчать иногда. Уровень вашей погруженности в технические аспекты превосходит самые смелые ожидания.
>Можно значек им сделать ссылкой на сайт РКН, где написано что это ответственный хостер с гарантией не блокировки.
ни один разумный человек в эту гарантию не поверит и убытки такой хостер компенсировать не будет и толку с него будет ноль. это все мечты неграмотных. вы бы вместо глупостей — открыли бы лог свой на роутере и посмотрели сколько там разных айпишек запрашивается так или иначе в процессе даже вот и сидения на роеме.
и главное — все это пройденный этап — в ленинке говорят примерно треть всех книг была в ограниченном доступе, от читателей. и что? помогли ссср эти цензурные ограничения? даже в италии индекс запрещенных книг перестали обновлять уже хз сколько времени как. для борьбы с действительно опасными вещами существуют специально обученные и оплачиваемые нукеры, которые и должны ловить всех этих террористов и прочих злодеев. а пока какие-то гонки за самиздатом и посадки диссиды.
ждгавствуйтэ товагищи.
хто-нить может найти хоть одно разумное (а не идиотничание псевдопатриотов) объяснение — зачем Гражданам РФ нужны вот эти ограничения и блокировки и весь этот трэш вокруг телеги?
Рискованно, сертификация может попасть в руки к специалистам Минкомсвязи. Примеры же есть. Когда американцы отняли и перепродали домены, принадлежавшие жителям Крыма, Минкомсвязи порекомендовало пользоваться нормальными регистраторами, а не американскими (и это был хороший совет — действительно «теорема доказана» — американцы, если захотят, совершенно точно будут банить русских, отнимать их домены и перепродавать нерусским).
Всё бы хорошо, но Минкомсвязи порекомендовало воспользоваться регистратором 101domain. Министерство не особо волновало, что именно 101domain и забанил крымчан, отнял домены и выставил их на продажу.
>> хто-нить может найти хоть одно разумное (а не идиотничание псевдопатриотов) объяснение — зачем Гражданам РФ нужны вот эти ограничения и блокировки и весь этот трэш вокруг телеги?
это элементарно. Нужен какойто высокотехнолгичный хайп, особенно в преддверии инаугураций, на фоне фактических высокотехнлогичных провалов (роснано, сколково, мультфильмы с батискафами) который бы смог занять повестку, создать ощущение чтомы все высокотехнолгичные, свободолюбивые, самые крутые мессенджеры тоже делаются нашими гениями, пускание самолетиков, митинги, навальный, весна, май, мир, труд, блаблабла.
и т. д.) новостные топы заняты, народ гуглит, обсуждает и т. д. причом — массово.
И в целом дело позитивное, поскольку — «борьба хорошего с лутшим» (с гадами и преступниками которые хотят там какието темные делишки делать с этим месенджером) но честные люди — выступаю против, балблабла…
И что? А то, что на бесптичье относительно других достижений (санкции, доллар 64
А репутация РКН — это издержки медийной технлогий. Он и сделан как мальчик для битья, собссно. Умного мальчика бить както некошерно, поэтому он должен быть упрямый, туповатый, достойный поздатыльника.
И.т.д.
Вадим, мы им об этом говорили неоднократно. У меня сложилось впечатление, что понимают, но это их не заботит. Ну или не верят.
>> разговоры с РКН в АП о «белых списках» — это паллиатив
переходя на медицинский жаргон, я полагаю, коллеги, что при ипохондрии паллиатив вовсе не обязателен, довольно и плацебо.
>У меня сложилось впечатление, что понимают, но это их не заботит. Ну или не верят.
Специалисты которые не понимают ценности суверенитета, стране не нужны, ваш возможный отъезд дело печальное, но не смертельное.
После 1917 у.е.хало много приличных специалистов (Зворыкин и Сикорский чего стоят), но страна выжила, более того, за счет обретения бОльшего суверенитета чем был у РИ, добилась серьезных высот.
Поэтому все они понимают и уверен верят в ваш возможный отъезд, но это не существенная проблема, как бы вам не казалось иначе.
Рунет либо будет затянут в юрисдикцию РФ, либо его отрежут от иностранного сегмента. В ваших силах помочь избежать изоляции рунета. Третьего уже не дано.
Похоже единственное что добьется РКН или кто там за ним, это изолирует интернет от самого себя. Рунет останется потемкинской деревней с парой сайтов. Если шоссе перекрыли сотней КПП, то дремучий лес внезапно станет неплохой альтернативой.
Вот жеж неугомонный. Абсолютного суверенитета не бывает в условиях глобализации. Почему надо на пальцах объяснять? Невозможен этот Ваш абсолютный суверенитет. Либо страна играет по общим правилам или делает вид хотя бы, либо страна обречена на отставание, а затем исчезновение. Ну потому что страна, оторванная от цивилизации — она будет обречена и своры китайцев, вывозящих лес Сибири покажутся легкой простудой. Поэтому те, кто сейчас выступает за изоляцию и отставание ради удержания у власти особо одаренных лиц — они или неумные, либо соучаствуют в распродаже страны — не патриоты ни разу.
>> Специалисты которые не понимают ценности суверенитета, стране не нужны, ваш возможный отъезд дело печальное, но не смертельное.
никогда такого небыло и, вот, опять! © Черномырдин
и т. д. и т. п.
Сколькож можно эти бесконечные суверенитеты то? Россия (РФ) уже требовала суверниетеа от ССССР (и получила его по факту распада). Потом внутри был «прад суверенитетов»
Это всего лет 25 назад было. И чо, опять подавай суверенитет? Как деньги кончились + идейно-кадровый тупик, так сразу давай новй суверенитет.
Но дык прежде чем требовать суверниетет, натдо погуглить, что это означает.
Для суверенитета потребен Суверен (не монета, и Божий (не семьи Ельцына) избранник). Т.е. индивид, имеющий свои мысли, которые оправдывают необходимость его самостоятельности отностительно других Суверенов (монархов, избранных президентов, блаблабла).
А если нет своих мыслей, концентрации при соблюдении законов и правил, навыка подбора и расстановки безукоризненно честных людей — то это не сувериниет, а шалман.
Было говорено в начале 90-х — не могете вы свои мысли иметь, тупые и вороватые, запутаетесь и все. Ну, вот и приплываем потихоньку.
Особо смешно — давайте Героя Труда воссановим? Только «социалистического» уберем слово, а на Звезду прилепим двуглавого орла.
С точки зрения геральдики, символики, историзма, дизайна и даже эоементарной логики — это нечто.
О каком суверенитете идет речь? От кого вам опять подавай суверненитет? От грамотных и образованных людей? Кто его вообще забирал, также команда ельцинаская как сидела так и продолжает.
Дебилам все время — то суверинетета не хватает, то денег, то конституции, то севрюжины с хреном, то надо дизайн героя подшаманить, то название награды… Дурная голова — ни рукам ни ногам ни карману ни соседям покоя не даст.
Не нужно отчаиваться и демонизировать законодательное решение. Это, вовсе, не циклопическую плиту сдвинуть. В руках законодателя есть и простейший выход. Дума может изящно, в своём стиле, помочь коллегам. При желании пат разрешим уже в весеннюю сессию.
В России есть такое понятие, как «заочный арест». Суд совещается и называет нужного человечка «заочно арестованным». После вердикта заочно арестованный негодяй может хохотать ликуя где-нибудь на перевалах Южной Снегерии, откуда нет экстрадиции, но заочность его ареста уже никак не мешает юридической мясорубке крутиться дальше.
Для разрешения кризиса достаточно за день (например, в понедельник 7 мая) провести в 3-х чтениях поправочку из 4 слов о том, что «Блокировка может быть заочной». И у толкователей моментально появится глоток свежего воздуха, а не «деградация на 33%».
Если физическая блокировка невозможна — вводится та, что возможна, воображаемая блокировка, «заочная». И все рады. И не нужно даже «Яндекс» блокировать с «Амазоном».
>>В России есть такое понятие, как «заочный арест».
Судя по сводкам с фронта, никто не понимает даже то, что это такое — «блокировка» (иначе не было бы такого шума). А понять что такое «заочная блокировка» ещё сложнее. Так мы докатимся до заочного ада и рая.
«Заочный арест» — это более-менее понятно, потому что понятно что такое «арест». Таки к чему этот марлезонский «высокотехнологичный» балет? Похоже на обстрел Сирии сотней «умных» ракет. А тут интернет обстреливается. Можа захотели сделать экс. экс…. как его?
>Абсолютного суверенитета не бывает в условиях глобализации.
Чего про КНДР не написали?
У КНР какой суверенитет?
Нам такой же подойдет!
>Если физическая блокировка невозможна — вводится та, что возможна, воображаемая блокировка, «заочная». И все рады. И не нужно даже «Яндекс» блокировать с «Амазоном».
Если реально надо заблокировать телеграмм, то можно заочно арестовать самого Дурова.
Нужно блокировать именно амазоны и гуглы, снижая зависимость нашего IT бизнеса от иностранных сервисов.
Яндекс и маил.ру пострадали или случайно по ошибке или в рамках прикрытия, дескать просто кривой РКН, а не необходимость выгнать западные IT гиганты.
Забавно, вспомнил свой комментарий https://roem.ru/28−02−2014/112222/registraciya-saytov-ne-samoe-plohoe-chto-pridumala-gosudarstvennaya-duma/#comment-125992 четырехлетней давности про «Единый реестр разрешенных сайтов» и что депутатам надо про то, что делать с WhatsApp в будущем. Как и всегда, в России все сбылось, но в другой, комично-трагичной форме.
И ещё один канцелярско-судебный нюанс. Роскомнадзор предложил начальству удобную метрику «деградации на 33%». В глазах государства появился новый инструмент. Теперь его следует внести в оборот, Жаров разрешил. Например, сервис «Птичка», по решению РКН, деградировал на 100% в какой-то момент. А сервисы ассоциации страховщиков по продаже страховых полисов — деградировали на величину конверсии посетителя сайта в покупателя электронного полиса ОСАГО. Потому что прочесть условия продажи сайт давал, а купить полис было невозможно. РКН деградировал сайт страховщикам на известную величину конверсии (её можно пересчитать в деньги).