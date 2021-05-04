Американский провайдер Verizon продаёт медийные активы инвесткомпании Apollo Global Management. Сумма сделки — $5 млрд, из которых $750 млн Verizon получит в виде 10% акций компании, в которую будут собраны медиаактивы, которая будет называться Yahoo и которая, таким образом, оценивается новыми владельцами в $7,5 млрд. В состав медиаактивов входят также издания Techcrunch и Engadget, портал Yahoo! Finance. У них 900 млн пользователей в месяц (MAU).

AOL была приобретена Verizon в 2015 году за $4,4 млрд. Yahoo — за $4,5 млрд в 2017 году. В последнее время Verizon избавляется от медийных активов, предположительно, собираясь сконцентрироваться на бизнесе интернет-провайдеров. В прошлом году Huffinton Post была продана Buzzfeed, ранее компания Automattic (владелец WordPress) приобрела Tumblr.