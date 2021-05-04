20 мая впервые в своей истории Сбер проведет технологическую конференцию SmartDev, где расскажет о своих продуктах для разработчиков и стартаперов. На конференции покажут о новые сервисы технологической платформы Platform V, которая станет доступна «для индивидуальных разработчиков». Регистрация на конференцию откроется 5 мая.
О Platform V впервые рассказали в ноябре 2020 года как о «фундаментальной составляющей стратегии, на которой базируются все планы развития финансового и нефинансового бизнеса Сбера», а также как о «R&D from start to finish».
На конференции покажут вторую версию платформы разработки навыков для виртуальных ассистентов SmartMarket 2.0, «сервис видеоконференций Jazz by Sber и ещё один инновационный продукт».
В программе конференции запланированы круглые столы с ведущими российскими и международными IT-экспертами, live-coding и демосессии. Общая продолжительность конференции в онлайн-формате составит 10 часов.
В списке спикеров есть CTO&VP по архитектуре NVIDIA Марк Хамильтон и главный архитектор и старший вице-президент Intel Раджа Кодури.
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Г*вно для лохов (клиентов СБ) 🤮
Обряд live-coding как апофеоз созданного Грефом Карго-культа.