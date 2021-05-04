Компания Uswitch проанализировала поисковые запросы к Google, чтобы узнать, в какой стране чаще ищут «читы» и «чит-коды». По результатам анализа запросов и соизмерения количества поисков с объемом населения в стране был выведен «индекс читинга» для каждой страны и каждого американского штата. Запросы анализировались в переводе с помощью Google на язык страны.

Россия заняла первое место с индексом 18,4, и вместе с Италией на втором (16,58) сильно оторвалась по величине индекса от Израиля на третьем (4,87). Пятёрку завершили Япония и Швеция. США заняли 11 место. Самыми честными оказались геймеры Греции, ОАЭ и Словении. Китай и Украину не посчитали.

Среди американских штатов самым читерским оказался Техас, близко преследуемый Калифорнией и Невадой. Самые честные -- Нью-Гемпшир, Массачусеттс и Юта.

Лидером по разнообразию игр, для которых ищут читы, стала Исландия.

Uswitch -- портал, где можно сравнить провайдеров услуг связи, интернета, финансовых сервисов, устройств, коммунальных услуг.