Компания Uswitch проанализировала поисковые запросы к Google, чтобы узнать, в какой стране чаще ищут «читы» и «чит-коды». По результатам анализа запросов и соизмерения количества поисков с объемом населения в стране был выведен «индекс читинга» для каждой страны и каждого американского штата. Запросы анализировались в переводе с помощью Google на язык страны.
Россия заняла первое место с индексом 18,4, и вместе с Италией на втором (16,58) сильно оторвалась по величине индекса от Израиля на третьем (4,87). Пятёрку завершили Япония и Швеция. США заняли 11 место. Самыми честными оказались геймеры Греции, ОАЭ и Словении. Китай и Украину не посчитали.
Среди американских штатов самым читерским оказался Техас, близко преследуемый Калифорнией и Невадой. Самые честные -- Нью-Гемпшир, Массачусеттс и Юта.
Лидером по разнообразию игр, для которых ищут читы, стала Исландия.
Uswitch -- портал, где можно сравнить провайдеров услуг связи, интернета, финансовых сервисов, устройств, коммунальных услуг.
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Это они ещё не анализировали лидеров запросов «сделать 300 видов высококачественной молочной продукции из одного танкера с пальможыром».
«Самыми честными оказались геймеры Греции»
Довольно странно было бы играть в игры, когда вокруг и так реалити-игра с белоснежными пляжами, а не ледник 24/365.
Сами по себе поисковые цифры ничего определенного не значат. Так как не учитывается:
1) Наличие 2-го поисковика в стране. — Часть поисковых запросов идет через другой сервис;
2) «Компьютеризация» относительно количества населения. — Нет компьютеров, нет поисковых запросов;
3) Популярность/не популярность игровых консолей. — На ПК читерить проще;
4) Наличие геймерской субкультуры. — Нет геймеров, то и читкоды никому не нужны;
5) Языковые особенности. Ни кто не обязан искать на английском, а языковое многообразие едва ли учитывается в полной мере;
6) Лояльность закона к взлому программ и игр в частности;
7) Уровень образования в конце концов. Если пользователь смотрит на работу программы как на нечто непостижимое, то ему и в голову не придет вмешиваться в её работу.
Да что ж такое, опять кто-то где-то провел неидеальное и недостаточно научное исследование по такому животрепещущему вопросу! Наверняка там еще и эффект плацебо не учли.
>научное исследование
Но это и не исследование, а очередной агитлисток утверждающий что «рюсски мужик хитер, плутоват, не то что другие прочие в цивилизованном мире».
«Альтер Эго» — если мнение или публикацию нельзя подвергать сомнениям и критики то это пропаганда, а не «исследования». В таком случае зачем что то исследовать искать ответы и так далее. Когда под лозунгом «и так сойдёт» и матерьял проще готовить и объемы ограниченны только фантазиями автора.
Можно еще уровень страховых премий сравнить, например на Каско, чтобы убедиться, что таки да, русский мужик хитер и плутоват.