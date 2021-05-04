Яндекс запустил в Красноярске «механизм пересмотра ограничений для водителей, которые были заблокированы в сервисе». В компании рассказали местной прессе, что ранее этот инструмент тестировался только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

— Как правило, водитель попадает под ограничения, когда не соблюдает стандарты сервиса или правила дорожного движения. Если речь идет о грубых нарушениях, сервис бессрочно ограничивает водителю доступ к заказам. В феврале мы запустили механизм пересмотра ограничений для водителей наших партнеров в России. Похожая практика существует и за рубежом, и в последнее время часто обсуждается в водительском сообществе в нашей стране. Мы считаем, что возможность дополнительной проверки решения об ограничении делает отношения нашего сервиса с партнерами более открытыми, а систему принятия решений о блокировках — более гибкой. Ошибиться может каждый — и водитель в том числе. Но у каждого есть право на второй шанс продолжить сотрудничество, — рассказали в «Яндекс.Такси». Рассмотрением спорных ситуаций помимо представителей агрегатора будет заниматься специальный комитет, состоящий из независимых водителей такси. Водительский комитет выслушивает аргументы обеих сторон — водителя, подавшего заявку, и представителя сервиса. После чего комитет дает рекомендацию, как поступить — сохранить ограничение или восстановить доступ к заказам. Этот подход позволит принимать объективное решение в том числе с учетом опыта водителей и их знаний профессиональных нюансов. Состав группы разбора и водительского комитета будет периодически варьироваться. Вся процедура пересмотра занимает в среднем 15 дней.

Красноярск был одним из городов, где в апреле прошли митинги, забастовки и пробеги таксистов, протестовавших против тарифных политик агрегаторов, комиссий и условий, из-за которых они мало зарабатывают. Таксисты разных городов жаловались в соцсетях и прессе на блокировки участников забастовки в Яндекс.Go. Норильские таксисты записывали для Яндекса обращение о том, что условия работы сервиса не соответствуют условиям работы водителей в городе с холодным климатом и высокими ценами на топливо («— В Норильске у нас литр бензина стоит 55 рублей. А вы хотите, чтобы мы за 95 рублей возили этих нищебродов…»)

С 11 мая в Красноярске начинает работать китайский такси-агрегатор Didi. Он уже вышел в Казань, Белгород, Владимир, Брянск, Оренбург, Тулу и другие российские города, но не в столицы.

В конце апреля стало известно, что Яндекс собирается повысить цены на такси в Екатеринбурге, но через два дня источник в компании сказал прессе, что из-за грядущего появления в городе Didi цены будут снижены.