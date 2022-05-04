ЦРУ по-доброму пытается связаться с россиянами и предупреждает их о том, что их могут и спалить:

Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) распространили инструкции на русском языке, в которых объясняется, как можно в интернете с ними выйти на связь. Материалы размещены на официальных страницах ЦРУ в социальных сетях.

В случае выхода на связь с разведкой ЦРУ рекомендовало при попытке выйти на связь использовать VPN или воспользоваться браузером Tor. Специалисты управления пояснили, что в таком случае российским спецслужбам будет труднее определить такие контакты. Также в американской разведке посоветовали открывать браузер в режиме инкогнито и чистить историю.

Американские спецслужбы попросили граждан, которые используют указанные рекомендации, указать свое полное имя, страну, из которой они ведут переписку, официальную должность, а также информацию, к которой они имеют доступ.

Как сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на представителя ведомства, инструкция была обнародована в связи с желанием американской разведки установить контакт с россиянами, «обеспокоенными» специальной военной операцией на Украине. Таким образом американская сторона заинтересована в вербовке россиян.