Twitter может стать платным для коммерческих и государственных пользователей, сообщил американский предприниматель Илон Маск, который близок к завершению сделки по приобретению соцсети. «Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но возможна небольшая плата для коммерческих/правительственных пользователей», — написал он в Twitter.

25 апреля совет директоров Twitter одобрил соглашение о продаже компании Маску за $44 млрд. Ожидается, что она будет закрыта в 2022 году после одобрения акционерами и получения разрешений от регуляторов. Для финансирования сделки Маск собрал $25,5 млрд от консорциума кредиторов, в том числе $12,5 млрд в виде кредитов под залог части принадлежащих ему акций Tesla, своего основного актива.