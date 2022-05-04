Алексей Рязанцев, глава "Каропрокат" в интервью озвучил следующую идею получения сетями киноновинок западного рынка:

«Я не говорю о прямом пиратстве и воровстве. Параллельный прокат фильмов мейджоров может продолжаться: условно говоря, мы открываем счет в Сбербанке, «Альфа-банке» или ВТБ, и деньги за прокат, которые положены [мейджорам], они здесь накапливаются. Если хотите, мы вам в рублях все отдадим, потому что прокат существует легально, хоть без вашего согласия. Это прямой и самый простой способ не привести к серым кинотеатрам и пиратству. Параллельный импорт не запрещен, но он не может сейчас осуществляться в силу каких-то обстоятельств. Он действует, работает: за это отчисляются налоги, роялтис за показ – все это официально существует. Почему нет? Это поддержит сферу. В любом случае нужно стремиться к тому, чтобы создавать свои замечательные фильмы».