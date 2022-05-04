Алексей Рязанцев, глава "Каропрокат" в интервью озвучил следующую идею получения сетями киноновинок западного рынка:
«Я не говорю о прямом пиратстве и воровстве. Параллельный прокат фильмов мейджоров может продолжаться: условно говоря, мы открываем счет в Сбербанке, «Альфа-банке» или ВТБ, и деньги за прокат, которые положены [мейджорам], они здесь накапливаются. Если хотите, мы вам в рублях все отдадим, потому что прокат существует легально, хоть без вашего согласия. Это прямой и самый простой способ не привести к серым кинотеатрам и пиратству. Параллельный импорт не запрещен, но он не может сейчас осуществляться в силу каких-то обстоятельств. Он действует, работает: за это отчисляются налоги, роялтис за показ – все это официально существует. Почему нет? Это поддержит сферу. В любом случае нужно стремиться к тому, чтобы создавать свои замечательные фильмы».
Это очень напоминает способ работы музыкального сервиса allofmp3.com, который лицензировал музыку западных исполнителей по российским законам через РОМС, схему лицензирования которого не признавали западные правообладатели, однако при этом allofmp3.com оставался юридически чист.
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Надо заметить, что у Allofmp3.com была лицензирующая прослойка — лицензирующая организация РОМС, которая говорила: "да, Агилеру можно брать и продавать по 20 центов за трек пока iTunes торгует по доллару, мы разрешаем. С вас 10 копеек".
Юридически Allofmp3 в итоге раздолбать так и не смогли: а что? Они добросовестные люди, соблюдают законы РФ, ведут международную деятельность.
Из-за рубежа смогли остановить платежи Visa/MC и разделегировать домен (он был записан на анонима). Уголовных дел в отношении основателей за рубежом вроде не было, московский суд сказал всё норм.
Соответственно, если есть у "Каропроката" такой запрос на лицензирование, нужна добросовестная, по российским законам, прослойка, чтоб всех менеджеров, бенефициаров и контрагентов не подставлять под санкции: непонятно же, чем в итоге 24.02 кончится (хотя я лично думаю, что расплюёмся мы с западным миром всерьёз и надолго, не все из менеджеров "Каро" доживут до потепления отношений). Кто готов? РАО — вряд ли.
При этом, вся эта история с "параллельным прокатом" дико раздражает российских создателей контента, которые вполне обоснованно полагают, что сейчас их звёздный час и вполне можно устроить отбор контента, пусть и конкурсный, что даст стимул развитию российской кинокультуры, как массовой, так и фестивальной.
Но кинотеатры, как видим, хотят ехать по накатанной. Им до звезды кому платить роялти: иностранным правообладателям или в какой-то российский фонд их представляющий, пусть и принудительно. Им важно иметь продукт привлекающий людей в кинотеатры. И они совершенно не хотят пытаться строить систему создающую такой продукт в России, им проще закупать у уже понятного поставщика.