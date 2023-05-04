"Коммерсант" нашел вакансии Яндекса для найма специалистов по локализации голосового ассистента для нерусскоязычных рынков. О намерении Яндекса вывести Алису за пределы российского рынка было известно несколько лет назад, но изданию рассказали, что из-за пандемии эта работа остановилась.
Эксперты, опрошенные "Коммерсантом", считают, что Яндекс будет выводить голосового ассистента на рынки Латинской Америки. Они же думают, что под другие страны придётся локализовывать и "яркий характер" Алисы. Некоторые её методы коммуникации "не подходят для других культур". Также Алису под конкретную страну придётся обучить местным национальным особенностям, мемам, шуткам, ценностям, табу и так далее.
Еще в 2018 году, более чем за год до выпуска первых «умных» колонок «Яндекс Станция», источники «Ведомостей» сообщали о планах создать версию «Алисы» для украинского, белорусского и казахского языков. В 2019 году директор «Яндекса» в Узбекистане Евгений Лукьянчиков сообщал о планах перевести «Алису» на узбекский. Но с началом пандемии работа над локализацией «Алисы» остановилась, говорит источник “Ъ”, знакомый с ситуацией.
«Умные» колонки «Яндекса», помимо России, уже продаются в Белоруссии, Казахстане, Израиле, с сентября 2022 года — в Узбекистане. В апреле 2023 года компания сообщила, что телевизоры «Яндекса», представленные осенью и оснащенные голосовым управлением, начали продаваться в Казахстане. «Яндекс» за время существования линейки «умных» устройств продал более 6 млн единиц, выручка от сегмента в первом квартале 2023 года выросла на 172%, до 6,1 млрд руб.
Другие продающиеся в России устройства с голосовыми помощниками — колонки «Капсула» от VK (ассистент «Маруся») и устройства SberDevices (ассистент «Салют») — также ограничены русским языком. В VK отказались от комментариев о возможной локализации ассистента. В «Сбере» не ответили на запрос “Ъ”. Так же поступили и в МТС, объявившей в марте о перезапуске проекта голосового помощника.
Добавить Нет комментариев