"Коммерсант" нашел вакансии Яндекса для найма специалистов по локализации голосового ассистента для нерусскоязычных рынков. О намерении Яндекса вывести Алису за пределы российского рынка было известно несколько лет назад, но изданию рассказали, что из-за пандемии эта работа остановилась.

Эксперты, опрошенные "Коммерсантом", считают, что Яндекс будет выводить голосового ассистента на рынки Латинской Америки. Они же думают, что под другие страны придётся локализовывать и "яркий характер" Алисы. Некоторые её методы коммуникации "не подходят для других культур". Также Алису под конкретную страну придётся обучить местным национальным особенностям, мемам, шуткам, ценностям, табу и так далее.