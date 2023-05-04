Маркетплейс Wildberries обновил оферту для продавцов площадки, заметили в канале Marketplace_biz. Среди инноваций - "удержания" за:

наличие в коробке /таре грызунов, насекомых, птиц и других вредителей в первый раз — 10 тысяч , а за второе обнаружение — 50 тысяч, 100 тысяч - за последующие;

отсутствие ТНВЭД товара — 1 500 рублей за единицу;

нарушение правил поведения на территории площадки — 200 тысяч рублей;

нарушение иных обязанностей по договору - 50 тысяч рублей.

п 8.5 и п.8.8. Продавец дает согласие, что Wildberries будет представлять его интересы перед МВД. Претензия в адрес Wildberries направляется в разделе Поддержка — Досудебная претензия. Срок ответа 30 календарных дней. В противном случае, спор будет разрешаться в Арбитражном суде Московской области.

При этом в марте в ответ на сообщение о найденных в коробке с сапогами мышах из Wildberries заявили, что это "очередной фейк из телеграм-каналов. На складах компании нет мышей и быть не может". Следы пребывания мертвых и живых мышей обнаруживались в нескольких заказах.

Прессе маркетплейс рассказал об одном из изменений: высокий рейтинг продавца приведёт к снижению для него комиссии. С рейтинга 4,9 комиссия начинает понижаться на 1 процентный пункт. Для продавцов с рейтингом менее 3,5 комиссия повышается. В оферте теперь прописано, что при рейтинге ниже 3,5 маркетплейс может заблокировать личный кабинет продавца. Аналогичные меры применяются к тем, у кого рейтинг доставки ниже 95%.

Ещё одна инновация, о которой не стала официально сообщать пресс-служба WB: "первая страница поиска по запросу покупателя будет полностью состоять из товаров, для которых селлер оплатил внутреннюю рекламу". Сейчас на первой странице 25% карточек товара, участвующих в рекламном аукционе, а будет 100%. Кроме того, сортировка по популярности тоже будет производиться на основе того, какие рекламные инструменты оплатил селлер.