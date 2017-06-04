Пользователи стали массово жаловаться на то, что популярный мессенджер Павла Дурова Telegram перестал работать при соединении не через мобильный интернет.

#Telegram через мобильного оператора работает, а через домашний wifi нет🤔 — Kirill Fomichenko (@4Mich90) June 3, 2017

Сейчас проверил: через мобильный интернет работает, а через Wi-Fi — нет. — Zaurbek Gasanov (@zaurbekzet) June 3, 2017

Аналогично — Hedgehog (@ArsHedgehog) June 3, 2017

А что с Телеграмом сегодня, слышно что-то?

У кого-нибудь ещё сбоит?

После 16:00 (примерно) ни одно сообщение не дошло, хотя пушки летят. Причём с LTE сообщения улетают, а вот на домашнем интернете совсем тлен.

Думали у нас что-то не так, ан нет, Никита Поднебесный подтверждает, что тоже страдает.

Раньше на неделе веб-версия Telegram и сайт приложения перестали работать на час. Это случилось из-за проблем с DNS у регистратора GoDaddy.

PS: У «Роем!» есть бот и канал в Telegram.