У Telegram вторая авария за неделю. Мессенджер не работает через домашний интернет


Пользователи стали массово жаловаться на то, что популярный мессенджер Павла Дурова Telegram перестал работать при соединении не через мобильный интернет.

А что с Телеграмом сегодня, слышно что-то?
У кого-нибудь ещё сбоит?
После 16:00 (примерно) ни одно сообщение не дошло, хотя пушки летят. Причём с LTE сообщения улетают, а вот на домашнем интернете совсем тлен.
Думали у нас что-то не так, ан нет, Никита Поднебесный подтверждает, что тоже страдает.

Раньше на неделе веб-версия Telegram и сайт приложения перестали работать на час. Это случилось из-за проблем с DNS у регистратора GoDaddy.

PS: У «Роем!» есть бот и канал в Telegram.

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