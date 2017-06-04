«Ростелеком» планирует создать агрегатор перевозок, напоминающий Gett или Uber, но с большим числом видов транспорта, заявил президент компании Михаил Осеевский на полях ПМЭФ-2017, передали РИА «Новости». «Мы не хотим владеть автомобилем, а мы хотим, чтобы нас перевезли из точки А в точку Б за минимальные деньги и минимальное время. Сегодня это только такси, но очевидно, что эта система будет разворачиваться, и мы считаем, что в эту систему будут включены другие типы транспорта — беспилотные, электрические, пригородные электрички». Конкуренцию запланированному проекту «Ростелекома» уже составляют сервисы 2ГИС, Google. На мобильных картах этих производителей можно выяснить, как добраться до нужного места на общественном транспорте разного вида или заказать такси. Помогают добраться в нужное место и сервисы «Яндекса», единственная их особенность — предлагаемый поисковиком такси-сервис только один, а не разные. И 2ГИС, и Google выступают «агрегаторами агрегаторов». Подобные платформы объединяют предложения сразу нескольких подключенных такси-сервисов, общественного транспорта, городских электричек — при необходимости маршруты из точки «А» в «Б» строятся с пересадками. «Задача, стоящая перед «Ростелеком», потребует координации гораздо большего числа участников, чем у пионеров отрасли», — рассказал Михаил Осеевский, ссылаясь на историю Uber и Gett.

Фактически «Ростелеком» уже работает с транспортными платформами, но более традиционными. Липецк, Калуга, Вологда и другие города знакомы с его платформой автоматизации городского транспорта и парковочных пространств. Комплекс позволяет переключить городской транспорт на электронную оплату и контролирует движение на городских маршрутах.

Высокотехнологичная московская маршрутная сеть «Магистраль», появившаяся в октябре 2016 года, увеличила пассажиропоток общественного транспорта в подключённых районах на 30%, что составляет около полумиллиона человек в будний день. Пассажиры автобусов, трамваев — не пользуются личным автомобилем или такси — машин требуется меньше, как в планах Михаила Осеевского. Позднее Департамент транспорта Москвы обязал таксопарки и агрегаторы такси в онлайн-режиме отчитываться о местоположении машин. Ими ещё не управляют из единого центра, но уже учитывают. «Магистраль» построена на основе анализа разнородных городских данных: собранных у сотовых операторов, датчиков ГЛОНАСС, с систем проверки билетов, всего подключены 30 источников. Сеть строили состоявшиеся компании, конкуренты «Ростелекому» после его выхода на рынок платформ пассажирских перевозок: "Jarrett Walker + Associates", "Mobility in Chain" (обе международные), московская Urbica и другие.

Некоторый объём работ «Ростелекома» сегодня посвящён грузовым перевозкам. Президент РФ ранее определил «Ростелеком» «единым информационным оператором по развитию системы электронного оформления и сопровождения грузовых международных перевозок». Венчурный фонд «Ростелекома» в январе 2017 года объявил об инвестициях в ООО «Транспортные Информационные Технологии» («ТрансИнфоТех») — оператора электронного документооборота для грузовых перевозок, сейчас авиационных. За 40 миллионов рублей фонд получил 25% в компании. «ТрансИнфоТех» занимается внедрением «безбумажных рейсов», сейчас в шести главных аэропортах и десяти авиакомпаниях. Гендиректор «ТрансИнфоТеха» Владимир Новиков в январе отметил, что электронный документооборот будет вводиться сначала на воздушном, а «в дальнейшем – и на других видах транспорта».