Андрей Судник, основатель шопинг-мессенджера «Алоль», по просьбе «Роем!» рассказал о самых важных событиях недели на рынке e-commerce: алко-стартапы и аптечные проекты в онлайне, несостоявшийся (а жаль!) суд «Додо пиццы» и Mail.ru Group и решающий фактор покупок в онлайне.

«Юлмарт» начнет торговать лекарствами

«Юлмарт» планомерно развивается в сторону маркетплейса, в частности в мобильной экосистеме в партнерстве с «Алоль». Ритейлер делает правильный шаг, внедряя категорию со значительным потенциалом роста. Объем фармацевтического рынка России в 2016 году составил 1,344 трлн рублей, а ниша в онлайне практически не занята.

Но как быстро можно набрать массу на «фарме»? Средний чек в TOP-500 аптечных сетей не превышал 400 рублей в 2016 году. По словам Дэнни Перекальски, ранее запустившего «аптечный» проект в Ozon.ru, количество заказов для этого направления составляет несколько сотен в день. Чтобы математика была интересной, нужно оборачивать гораздо больше, и вот здесь многое упирается в законодательство. Тем не менее «Ю-Фарма» имеет все шансы стать мощным драйвером роста.

Ещё одним важным шагом ритейлера на этой неделе стало решение инвестировать 5 млрд рублей в расширение инфраструктуры в Москве. «Юлмарт» — омниканальный ритейлер, и усиление инфраструктурного присутствия в центральном регионе необходимо, чтобы обеспечить дальнейший рост.

PWC: Онлайн-магазины привлекают россиян низкими ценами

По данным PwC для 41% покупателей решающим фактором в пользу онлайн-покупок являются низкие цены. По данным «РБК Исследований», 91% покупателей стали уделять внимание товарам по акции или со скидками. Отчёт Wildberries и Google показал примерно аналогичную картину в сегменте одежды (самая популярная категория в товарном e-commerce) — для 73% покупателей скидки и акции являются главным мотиватором.

Причина кажется очевидной — кризис заставляет людей экономить. Но если вернутся на 4 года назад и посмотреть отчёт «Яндекс» и GFK Rus, мы увидим, что и тогда низкие цены были на первом месте. E-commerce изначально демпинговал, чтобы конкурировать с оффлайном, а затем — усилил демпинг уже внутри рынка. Акции, промо-коды, бесплатная доставка, скидка за подписку в социальных сетях, чёрные пятницы и киберпонедельники — всё это ускоряло рост рынка, но теперь стало его слабым местом. Сегодня e-commerce рынку требуется качественное развитие, и заключается оно не только в сервисе, но и в том, чтобы выстраивать эмоциональную связь с покупателем.

«Додо Пицца» защитила свой бренд от Delivery Club без суда

Я не любитель рубрики «без суда — не вытащить и рыбку из пруда», но понаблюдать за прениями «Додо пицца» и Delivery Club (читай Mail.ru Group) было бы интересно. Но «Додо» отозвали иск уже на предварительном заседании.

Изначально было понятно, что дело само по себе пустяшное — с проблемой использования бренда в контекстной рекламе время от времени в e-commerce сталкивается каждый, работая с CPA-сетями. Решить проблему можно на уровне менеджерских переговоров, но «Додо» умеют делать сенсации из простых вещей, начиная собственно с пиццы. Браво, Фёдор Овчинников!

Онлайн-продажи алкоголя могут разрешить в июле 2018 года

В эпоху импортозамещения в правительстве окончательно поняли диджитал, и заодно решили выжать из e-commerce рынка максимум. Радует, что постепенное регулирование отрасли идет параллельно с легализацией (пусть пока только на уровне обещаний) таких объемных сегментов потребительского рынка как фармацевтика и алкогольная продукция. Подстегнуть развитие онлайн-продаж может 54-ФЗ: по ожиданием экспертов алкогольного рынка после введения ЕГАИС могут закрыться до 40% торговых точек, продающих алкоголь. Правда, прежде чем начать «пилить» алко-стартап, следует учесть, что рынок алкогольной продукции вошёл в затяжной кризис, связанный не только с падением доходов населения, но и с «демографической ямой».

Кто из крупных ритейлером первым начнёт торговать спиртным? Год назад с такой инициативой выступили Ozon и сеть алкомаркетов «Бристоль», но, по всей видимости, партнерство не получилось — алкогольных напитков на Ozon не найти, а ссылка на раздел, опубликованная в официальных релизах, не работает.

eBay поможет Ozon продавать российские товары в Европе

«В России десятки тысяч талантливых производителей, товары которых востребованы в других странах», — заявил гендиректор eBay в России Илья Кретов, правда не уточнив, о каких конкретно товарах идет речь. Но если верить в идею импортозамещения, сотрудничество eBay и Ozon может получится интересным — как говорится, у вас товар, у нас купец.

Правда сейчас продавать на Ozon могут лишь те, у кого уже есть каталог товаров. А если он у вас уже есть, что мешает вам работать с eBay напрямую? Возможно, Ozon будет предоставлять ресурсы производителям по созданию каталогов, описаний и так далее. Но может получиться и так, что через Ozon будет выгружать товары на eBay, заказанные «российскими производителями» на AliExpress. Вот это будет красиво!