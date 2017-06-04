Андрей Судник, основатель шопинг-мессенджера «Алоль», по просьбе «Роем!» рассказал о самых важных событиях недели на рынке e-commerce: алко-стартапы и аптечные проекты в онлайне, несостоявшийся (а жаль!) суд «Додо пиццы» и Mail.ru Group и решающий фактор покупок в онлайне.
«Юлмарт» начнет торговать лекарствами
«Юлмарт» планомерно развивается в сторону маркетплейса, в частности в мобильной экосистеме в партнерстве с «Алоль». Ритейлер делает правильный шаг, внедряя категорию со значительным потенциалом роста. Объем фармацевтического рынка России в 2016 году составил 1,344 трлн рублей, а ниша в онлайне практически не занята.
Но как быстро можно набрать массу на «фарме»? Средний чек в TOP-500 аптечных сетей не превышал 400 рублей в 2016 году. По словам Дэнни Перекальски, ранее запустившего «аптечный» проект в Ozon.ru, количество заказов для этого направления составляет несколько сотен в день. Чтобы математика была интересной, нужно оборачивать гораздо больше, и вот здесь многое упирается в законодательство. Тем не менее «Ю-Фарма» имеет все шансы стать мощным драйвером роста.
Ещё одним важным шагом ритейлера на этой неделе стало решение инвестировать 5 млрд рублей в расширение инфраструктуры в Москве. «Юлмарт» — омниканальный ритейлер, и усиление инфраструктурного присутствия в центральном регионе необходимо, чтобы обеспечить дальнейший рост.
PWC: Онлайн-магазины привлекают россиян низкими ценами
По данным PwC для 41% покупателей решающим фактором в пользу онлайн-покупок являются низкие цены. По данным «РБК Исследований», 91% покупателей стали уделять внимание товарам по акции или со скидками. Отчёт Wildberries и Google показал примерно аналогичную картину в сегменте одежды (самая популярная категория в товарном e-commerce) — для 73% покупателей скидки и акции являются главным мотиватором.
Причина кажется очевидной — кризис заставляет людей экономить. Но если вернутся на 4 года назад и посмотреть отчёт «Яндекс» и GFK Rus, мы увидим, что и тогда низкие цены были на первом месте. E-commerce изначально демпинговал, чтобы конкурировать с оффлайном, а затем — усилил демпинг уже внутри рынка. Акции, промо-коды, бесплатная доставка, скидка за подписку в социальных сетях, чёрные пятницы и киберпонедельники — всё это ускоряло рост рынка, но теперь стало его слабым местом. Сегодня e-commerce рынку требуется качественное развитие, и заключается оно не только в сервисе, но и в том, чтобы выстраивать эмоциональную связь с покупателем.
«Додо Пицца» защитила свой бренд от Delivery Club без суда
Я не любитель рубрики «без суда — не вытащить и рыбку из пруда», но понаблюдать за прениями «Додо пицца» и Delivery Club (читай Mail.ru Group) было бы интересно. Но «Додо» отозвали иск уже на предварительном заседании.
Изначально было понятно, что дело само по себе пустяшное — с проблемой использования бренда в контекстной рекламе время от времени в e-commerce сталкивается каждый, работая с CPA-сетями. Решить проблему можно на уровне менеджерских переговоров, но «Додо» умеют делать сенсации из простых вещей, начиная собственно с пиццы. Браво, Фёдор Овчинников!
Онлайн-продажи алкоголя могут разрешить в июле 2018 года
В эпоху импортозамещения в правительстве окончательно поняли диджитал, и заодно решили выжать из e-commerce рынка максимум. Радует, что постепенное регулирование отрасли идет параллельно с легализацией (пусть пока только на уровне обещаний) таких объемных сегментов потребительского рынка как фармацевтика и алкогольная продукция. Подстегнуть развитие онлайн-продаж может 54-ФЗ: по ожиданием экспертов алкогольного рынка после введения ЕГАИС могут закрыться до 40% торговых точек, продающих алкоголь. Правда, прежде чем начать «пилить» алко-стартап, следует учесть, что рынок алкогольной продукции вошёл в затяжной кризис, связанный не только с падением доходов населения, но и с «демографической ямой».
Кто из крупных ритейлером первым начнёт торговать спиртным? Год назад с такой инициативой выступили Ozon и сеть алкомаркетов «Бристоль», но, по всей видимости, партнерство не получилось — алкогольных напитков на Ozon не найти, а ссылка на раздел, опубликованная в официальных релизах, не работает.
eBay поможет Ozon продавать российские товары в Европе
«В России десятки тысяч талантливых производителей, товары которых востребованы в других странах», — заявил гендиректор eBay в России Илья Кретов, правда не уточнив, о каких конкретно товарах идет речь. Но если верить в идею импортозамещения, сотрудничество eBay и Ozon может получится интересным — как говорится, у вас товар, у нас купец.
Правда сейчас продавать на Ozon могут лишь те, у кого уже есть каталог товаров. А если он у вас уже есть, что мешает вам работать с eBay напрямую? Возможно, Ozon будет предоставлять ресурсы производителям по созданию каталогов, описаний и так далее. Но может получиться и так, что через Ozon будет выгружать товары на eBay, заказанные «российскими производителями» на AliExpress. Вот это будет красиво!
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«Но может получиться и так, что через Ozon будет выгружать товары на eBay, заказанные «российскими производителями» на AliExpress. Вот это будет красиво!»
Если учесть, что все китайские товары делаются из рос. нефти, газа или древа, то кружок замкнулся.
>Если учесть, что ВСЕ китайские товары делаются из рос. нефти….
Модам, вы хоть закусывайте по выходным, принимайте нейролептики. Ну или хотя бы посмотрите структуру китайского нефтяного импорта чтолЕ.
Круг у нее замкнулсО.
СтатейкО для мОдам
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN1570SG?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0&sp=true