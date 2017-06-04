Проблемы с доступом к мессенджеру Telegram, начавшиеся вчера вечером, оказались связаны с блокировкой Роскомнадзором домена dymoff.space. Как заметил автор Telegram-канала «IT уголовные дела СОРМ россиюшка» и IT-консультант ФБК Владислав Здольников, домен «прикрывался» IP-адресами многих популярных сервисов, в числе которых был и Telegram.

Также на домене dymoff.space висели IP таких ресурсов, как 1tv.ru, pikabu.ru, ok.ru. rbc.ru, vk.com и многих других. Так как это далеко не все IP-адреса указанных ресурсов, то они пострадали незначительно. Однако некоторые ресурсы, например один из старейших в Рунете информационно-аналитических порталов об интернет-провайдинге nag.ru, не справились с проблемой и на момент написания заметки недоступны.

Генеральный директор компании Qrator, которая занимается защитой от DDoS-атак, Александр Лямин сказал «Роем!», что таким образом злоумышленники могут использовать блокировки РКН в своих целях. «Это отличная иллюстрация того как неудачный дизайн системы блокировок может быть проэксплуатирован для DDoS», — сказал он. Речь также идёт о том, что злоумышленники могут прописывать IP-адреса любых других сайтов к заблокированным доменам, в результате провайдеры будут блокировать все ресурсы с такими IP-адресами.

Роскомнадзор знает о проблеме блокировок ресурсов по IP-адресам. В январе этого года Минкомсвязь предложило поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», где, в числе прочего, предлагалось решение этой проблемы.

Представитель РКН на момент публикации не отвечал на звонки редакции «Роем!».