«Знаете, какой набор технических знаний […] нужен [… для того чтобы перекрыть доступ к сайту конкурента из Рунета]? НИКАКОЙ. Умение пользоваться веб-интерфейсом регистратора домена», — сделал вывод из неприятной ситуации 3−4 июня с недоступностью из Рунета Telegram и других сервисов, основатель энциклопедии «Луркоморье» Дмитрий Хомак. Из-за действующих договорённостей о том, как именно нужно блокировать запрещённые сайты, в РФ можно опубликовать «заведомо запрещенную Роскомнадзором информацию» на новом домене, вписать к домену у регистратора IP конкурентов, пожаловаться на своё произведение в Роскомнадзор. Через некоторое время домен будет заблокирован, как и не принадлежащие ему, но принадлежащие конкуренту IP-адреса.
Комментарий Roem.ru: ещё в октябре 2012 года Netbynet заблокировал (сейчас провайдеры делают это не по собственной инициативе, а сверяясь с данными Роскомнадзора) доступ к zhurnal.lib.ru, в ответ владелец сайта Максим Мошков «затроллил» Минюст, сменил настройки DNS, добавил в них нужный IP, в итоге блокирован оказался сайт министерства. В декабре 2016 года Роскомнадзор распорядился заблокировать localhost (127.0.0.1, «свой компьютер»), но быстро исправился.
Список IP на блокировку может формироваться автоматом, когда какой-нибудь сервер имён возвращает бессмысленный с практический точки зрения ответ localhost, или заведомо некорректный ответ, как в рецепте блокировки сайта-конкурента и показательных выступлениях Мошкова. Эти особенности работы интернет-цензуры выглядят весьма выигрышно с точки зрения СМИ. В частности о вчерашней неработоспособности Telegram и других сообщил российский федеральный телеканал НТВ. Но на практике же курьёзы не обозначают почти ничего. Реестр запрещённых сайтов начал работать в ноябре 2012 года, Мошков показал метод тролинг-блокировки даже раньше, но Рунет выжил и почти 5 лет живёт по правилам Роскомнадзора, но не хакеров.
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А теперь эксперт РАЭК я :)) Небольшой комментарий, который я дал и Хомаку в каментах. Популярности это не набрало, так как РКН достаточно быстро прикрыл дырку и в его рекомендациях было написано «не надо ресолвить хосты самим (грубо говоря, если блокировка доходит до IP, то только из реестра). Но появился прибор «Ревизор». Хотя РКН про коммуникацию, но эти части РКН, МФИ, МКС — они про коммуникацию не знают и МФИ-софт сделал алгоритм работы Ревизора по своему усмотрению. И он конечно ресолвит хосты сам. Ревизор вроде как необязателен, но его настойчиво требуют установить и пришел как раз момент, когда он стоит таки у заметной части провайдеров. И тут всё бы ничего, но штрафы начали выписывать по репортам ревизора. Телеком быстро переобулся, подтерся любыми рекомендациями РКН и стал делать так, чтобы ревизор не слал репорты и РКН, рекомендациями которого подтерлись, не слал штрафы. Круг замкнулся.