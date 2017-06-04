«Знаете, какой набор технических знаний […] нужен [… для того чтобы перекрыть доступ к сайту конкурента из Рунета]? НИКАКОЙ. Умение пользоваться веб-интерфейсом регистратора домена», — сделал вывод из неприятной ситуации 3−4 июня с недоступностью из Рунета Telegram и других сервисов, основатель энциклопедии «Луркоморье» Дмитрий Хомак. Из-за действующих договорённостей о том, как именно нужно блокировать запрещённые сайты, в РФ можно опубликовать «заведомо запрещенную Роскомнадзором информацию» на новом домене, вписать к домену у регистратора IP конкурентов, пожаловаться на своё произведение в Роскомнадзор. Через некоторое время домен будет заблокирован, как и не принадлежащие ему, но принадлежащие конкуренту IP-адреса.

Комментарий Roem.ru: ещё в октябре 2012 года Netbynet заблокировал (сейчас провайдеры делают это не по собственной инициативе, а сверяясь с данными Роскомнадзора) доступ к zhurnal.lib.ru, в ответ владелец сайта Максим Мошков «затроллил» Минюст, сменил настройки DNS, добавил в них нужный IP, в итоге блокирован оказался сайт министерства. В декабре 2016 года Роскомнадзор распорядился заблокировать localhost (127.0.0.1, «свой компьютер»), но быстро исправился.

Список IP на блокировку может формироваться автоматом, когда какой-нибудь сервер имён возвращает бессмысленный с практический точки зрения ответ localhost, или заведомо некорректный ответ, как в рецепте блокировки сайта-конкурента и показательных выступлениях Мошкова. Эти особенности работы интернет-цензуры выглядят весьма выигрышно с точки зрения СМИ. В частности о вчерашней неработоспособности Telegram и других сообщил российский федеральный телеканал НТВ. Но на практике же курьёзы не обозначают почти ничего. Реестр запрещённых сайтов начал работать в ноябре 2012 года, Мошков показал метод тролинг-блокировки даже раньше, но Рунет выжил и почти 5 лет живёт по правилам Роскомнадзора, но не хакеров.