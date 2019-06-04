ФСБ несколько месяцев ждёт доступа к сессионным ключам от Яндекс.Почты и Яндекс.Диска, по закону у Яндекса было 10 дней на передачу [срок по версии РБК], но поисковик не уложился и ключей, якобы, не предоставил, сообщили РБК. Своими источниками издание назвало «источник на ИТ-рынке и собеседника, близкого к Яндексу». Сам поисковик общение с ФCБ не комментировал и прокомментировать не мог.

По постановлению премьера Дмитрия Медведева — организаторы распространения информации, такие как упомянутые выше сервисы Яндекса, должны скрывать от посторонних и факты и содержание своего взаимодействия с ФСБ.

По тому же постановлению 2018 года, удалённый доступ к системе ФСБ должно было получить не позднее трех месяцев, после своего обращения к организатору распространения информации. Пока Яндексу, если он действительно затянул передачу ключей, может угрожать лишь символический штраф до 1 миллиона рублей. Однако даже формальное наказание оказывается неприятно тем, что после него можно запустить механизм блокировки, как это происходило в сюжете с блокировкой Telegram.

Следует отметить, что мессенджер и не пытался скрывать свою пикировку с ФСБ. Поэтому зарабатывал PR-очки и на судебном противостоянии и на последующей доступности сервиса во времена блокировки (во многом символической, так РКН даже не попросил аппсторы удалить приложение, но шумной).

Собеседник РБК, которого издание называет «близким к Яндексу» заявил, что: «компания обеспокоена тем, что сотрудничество с ФСБ может привести к оттоку пользователей, потере доли на рынке и, как следствие, существенным денежным потерям. Иностранные компании, например Google, ФСБ не принуждает к такому сотрудничеству, поэтому Яндекс тут видит угрозу своему конкурентному положению», — объяснил неизвестный.