Кинокомпания Kinodanz угрожает автору BadComedian Евгению Баженову штрафом в 1 млн рублей и перспективой закрытия видеоблога с 660 млн просмотров. Kinodanz обвиняет Баженова в нарушении авторских прав — в рецензии на фильм «За гранью реальности» используются небольшие видеофрагменты. По словам блогера, представители Kinodanz заявили, что за ними «стоят очень влиятельные люди» — их поддерживает Минкультуры РФ.

Штраф за Баженова готова заплатить Тина Канделаки, впрочем от потенциальной блокировки BadComedian это никак не спасёт.

Медиаменеджер Александр Роднянский так же занял сторону Баженова: