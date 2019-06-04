Кинокомпания Kinodanz угрожает автору BadComedian Евгению Баженову штрафом в 1 млн рублей и перспективой закрытия видеоблога с 660 млн просмотров. Kinodanz обвиняет Баженова в нарушении авторских прав — в рецензии на фильм «За гранью реальности» используются небольшие видеофрагменты. По словам блогера, представители Kinodanz заявили, что за ними «стоят очень влиятельные люди» — их поддерживает Минкультуры РФ.
Штраф за Баженова готова заплатить Тина Канделаки, впрочем от потенциальной блокировки BadComedian это никак не спасёт.
Медиаменеджер Александр Роднянский так же занял сторону Баженова:
Меня сложно заподозрить в любви к Евгению Баженову, также известному миллионам подписчиков его канала как BadComedian. Особенно после того обзора, который он сделал на фильм «Левиафан» Андрея Звягинцева. Несправедливый и неточный, на мой взгляд, был обзор. Но я уверен — и это важный момент — что критика, даже острая и неприятная для авторов обозреваемых фильмов, является неотъемлемой частью здоровой индустрии. И шире — здорового общества. Я могу быть согласен или не согласен с высказываниями конкретного влогера, но его смотрят миллионы, смотрят по своему выбору и его мнение важно для огромной части нашей аудитории. Именно поэтому сегодня, когда на BadComedian, как оказалось, оказывается мощное давление с помощью крайне странных судебных исков, мне кажется важным сказать: для развития нашей индустрии нужны люди, которые честно и непредвзято, остро и неподкупно высказываются о наших фильмах. Пусть это бывает порой обидным и незаслуженным, но мне кажется важным, чтобы его голос был услышан. Скажу прямо — попытки заставить Евгения Баженова прекратить публиковать свои обзоры — это, если уж называть вещи своими именами, трусость, непрофессионализм и цензура.
Добавить 2 комментария
>Штраф за Баженова готова заплатить Тина Канделаки
стоит уточнить, что в оригинале формулировка звучит так
«Более того, я с удовольствием готова приобрести канал BadComedian и покрыть все возможные издержки, которые не в первый раз сыплются на талантливого автора.»
>Кинокомпания Kinodanz
хотелось бы фамилий